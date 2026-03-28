[GOAL 현장] ‘이호재가 혈 뚫었다’ 포항, 강원 1-0 누르고 5경기 만에 첫 승 신고

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 안방에서 강원FC를 제압하고 5경기 만에 첫 승을 신고했다.

포항은 28일 오후 3시 포항스틸야드에서 열린 강원과 하나은행 K리그1 2026 2라운드 순연 경기서 이호재의 결승골에 힘입어 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 1승 3무 1패 승점 6점 7위로 도약했다. 반면, 5경기 무승(3무 2패 승점3)에 빠진 강원은 11위로 떨어졌다.

홈팀 포항은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 이호재와 조르지가 투톱을 형성했고, 황서웅-김승호-니시야 켄토-김용학이 미드필더로 나섰다. 어정원-한현서-박찬용-김예성이 포백을 구축했고, 황인재가 골키퍼 장갑을 꼈다.

원정팀 강원도 4-4-2로 맞섰다. 아부달라와 강윤구가 전방에 배치됐고, 김대원-이승원-이유현-모재현이 뒤에서 지원 사격했다. 강준혁-이기혁-강투지-김도현이 수비를 맡았고, 박청효가 최후방을 지켰다.

전반 초반부터 포항이 강원을 몰아치며 주도했지만, 결정적인 슈팅을 만들지 못했다. 전반 12분 포항의 약속된 플레이가 나왔다. 하프라인에서 이호재가 리턴 내준 볼을 김승호가 왼발 논스톱 전방 패스를 찔렀다. 켄토가 상대 아크에서 간결한 터치 후 날린 왼발 슈팅이 강원 골키퍼 박청효에게 막혔다.

강원도 반격했다. 전반 15분 김대원 코너킥에 이은 아부달라의 헤더가 골문을 벗어났다.

양 팀은 중반 들어 치열한 주도권 다툼을 벌였다. 전반 26분 포항 어정원의 중거리 슈팅이 강원 골문을 크게 벗어났다.

전반 35분 강원 김대원이 포항 아크에서 논스톱 슈팅한 볼이 굴절됐고, 포항 골키퍼 황인재에게 걸렸다.

전반 막판 포항이 연이은 프리킥과 코너킥으로 강원을 두드렸으나 무위에 그쳤다. 양 팀은 득점 없이 전반을 마감했다.

후반 들어 포항은 완델손과 주닝요 카드를 꺼냈다. 켄토와 김용학이 벤치로 물러났다. 강원 역시 강윤구 대신 고영준을 투입해 변화를 줬다.

전반과 마찬가지로 팽팽했다. 시간이 흐르면서 포항이 날카로운 이를 드러냈다. 후반 10분 황서웅이 강원 페널티박스 안에서 드리블 후 날린 슈팅이 수비수에게 차단됐다. 14분 조르지가 박스 모서리에서 감아 찬 슈팅이 수비수를 맞았다.

강원은 후반 15분 서민우와 박상혁으로 승부루를 던졌다. 이승원과 아부달라에게 휴식을 줬다. 그러나 포항의 공격이 매서웠다. 19분 완델손이 강원 페널티박스 안에서 크로스를 살작 내주자 조르지가 오른발로 슈팅했지만, 박청효 품에 안겼다. 24분 조르지가 스피드를 살려 매서운 역습을 전개, 박스 안을 파고들어 크로스 올린 볼이 강원 이기혁에게 차단되며 아쉬움을 삼켰다.

계속 두드리던 포항이 마침내 강원의 골문을 열었다. 후반 26분 대각 크로스를 박찬용이 문전 헤더로 연결했다. 강원 골키퍼 박청효가 캐칭 실수한 볼을 한현서가 툭 건드렸고, 이호재가 슈팅으로 마무리했다. 득점 후 포항은 기성용과 트란지스카를 넣었다. 황서웅과 조르지가 그라운드를 떠났다.

강원은 후반 34분 김대원 대신 최병찬을 투입했다. 이후 만회골을 노렸다. 39분 이기혁의 왼발 중거리 슈팅이 떴다. 포항은 남은 시간 안정적으로 수비를 구축하며 강원의 공격을 봉쇄했다.

상대가 라인을 올리자 기회가 왔다. 후반 44분 어정원이 쏜살같이 상대 문전으로 질주하다가 페널티박스 안에서 강원 최병찬에게 걸려 넘어졌다. 김종혁 주심이 지체 없이 페널티킥을 선언했다. 이후 온필드리뷰를 진행, 노파울이 선언됐다.

포항이 강원의 공세를 잘 차단하며 기다리던 승점 3점을 손에 넣었다.