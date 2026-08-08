[GOAL 현장] ‘이탈로 맞대결은 잠시 대기’ 전북, 이동준-콤파뇨 복귀...제주는 김신진 선봉

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이탈로 맞대결은 잠시 대기다.

전북현대와 제주SK는 8일 오후 8시 전주월드컵경기장에서 하나은행 K리그1 2026 22라운드 경기를 치른다.

전북과 제주는 각각 이탈로를 보유하고 있는데 선발 출전이 엇갈리면서 맞대결은 잠시 보류됐다.

전북은 2위 울산HD와 다득점에 밀려 3위로 내려앉았다. 선두 추격을 위해서는 반드시 승리가 필요하다.

전북은 기티스, 이승우, 강상윤, 이동준, 김진규, 맹성웅, 최우진, 김영빈, 조위제, 김태환, 송범근이 선발로 출격한다.

전북은 오베르단이 이적으로 빠진 공백을 맹성웅으로 채웠다. 벤치에서는 콤파뇨, 이탈로, 김예건, 이영재, 감보아, 김승섭, 김태현, 박지수, 이주현이 대기한다.

전북의 고공 폭격기 콤파뇨가 부상을 털어내고 복귀전을 치를 수 있을지 관심이 쏠린다.

제주는 2승 4무로 최근 6경기 무패를 질주 중이다. 승리할 경우, 상위권을 추격할 수 있는 유리한 위치까지 도달할 수 있다.

제주는 김신진, 최병욱, 이탈로, 이창민, 네게바, 장민규, 유인수, 토비아스, 세레스틴, 조인정, 김동준이 선발 명단에 이름을 올렸다.

신상은, 아이아스, 강동휘, 박창준, 박민재, 김재우, 정운, 권기민, 허자웅이 벤치에서 대기한다.

사진=한국프로축구연맹