[GOAL 현장] '이진현 칼날 크로스→허율 2경기 연속골' 울산, 안양과 1-1 무승부

[골닷컴, 안양] 배웅기 기자 = 울산 HD가 적지에서 승점 1을 챙기는 데 만족해야 했다.

울산은 22일 오후 7시 30분 안양종합운동장에서 열린 FC안양과 하나은행 K리그1 2026 9라운드 원정 경기에서 1-1로 비겼다.

유병훈 안양 감독은 4-3-3 포메이션을 꺼내 들었다. 김정훈이 골문을 지켰고, 김동진-권경원-이창용-이태희가 수비진을 이뤘다. 중원에 토마스-김정현-마테우스가 자리했고, 최전방에 아일톤-김운-최건주가 포진했다.

이에 맞서는 김현석 울산 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 조현우가 골키퍼 장갑을 착용했고, 조현택-정승현-서명관-심상민이 수비라인을 구성했다. 중원에 보야니치-이규성이 위치했고, 2선의 강상우-이희균-장시영이 최전방의 말컹을 받쳤다.

안양이 이른 시간 포문을 열었다. 전반 4분 아일톤이 왼쪽 측면에서 빠른 돌파로 울산 수비진을 뚫어낸 뒤 박스 안에서 침착한 오른발 슛으로 골망을 갈랐다. 울산은 전반 11분 왼쪽 측면에서 연결된 조현택의 얼리 크로스에 이은 말컹의 박스 안 헤더가 골문 왼쪽으로 벗어났다. 전반 13분 강상우의 박스 안 오른발 슛은 김정훈의 품에 안겼다.

울산이 아일톤과 최건주의 빠른 발을 앞세운 안양의 공격에 고전했다. 전반 32분 김동진이 왼쪽 측면에서 올린 크로스에 이은 이태희의 박스 안 오른발 발리 슛은 조현우가 펀칭해 냈고, 이후 아일톤이 비교적 먼 거리에서 시도한 오른발 중거리 슛은 보야니치가 몸을 던져 막아냈다.

전반 중반 이후 울산이 흐름을 가져오기 시작했다. 말컹을 축으로 한 크로스 위주의 플레이로 공격을 만들어 나갔고, 후반 시작 전에는 강상우 대신 이동경을 투입하며 방점을 찍고자 했다. 후반 2분 말컹의 드리블에 이은 박스 안 왼발 슛은 김정훈이 선방했다. 후반 15분에는 프리킥 상황에서 약속된 움직임으로 득점을 노렸으나 말컹의 헤더가 또 한 번 김정훈의 선방에 막혔다.

울산은 후반 17분 장시영 대신 이진현, 안양은 후반 18분 김정현 대신 이진용을 투입했다. 후반 21분 토마스의 박스 안 오른발 감아 차기는 골문 오른쪽으로 벗어났다. 울산은 후반 23분 이희균을 불러들이고 허율을 투입하며 전방에 화력을 더했다. 후반 32분 이동경의 코너킥에 이은 허율의 돌려놓는 헤더는 문전의 말컹에게 정확히 향하지 않으며 탄식을 자아냈다.

후반 35분 울산에 결정적인 기회가 찾아왔다. 보야니치의 기습적인 프리킥을 박스 안에서 이어받은 정승현이 지체 없이 오른발 슛으로 연결했지만 김정훈의 선방에 막혔다. 이후 안양이 반격했다. 후반 36분 최건주의 문전 오른발 슛을 조현우가 침착히 막아냈다. 울산은 후반 37분 왼쪽 측면에 위치한 이진현의 날카로운 크로스에 이은 허율의 문전 헤더가 골망을 흔들며 동점골에 성공했다.

이후 울산은 역전골을 위해 공격에 열을 올렸으나 또 한 번 안양의 골문을 뚫어내는 데는 실패했고, 적지에서 승점 1을 챙기는 데 만족해야 했다.