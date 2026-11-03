[GOAL 현장] ‘이승우 ACLE 첫 골 조준’ 조호르의 경계, “전북에서 가장 좋은 선수...위협적”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이승우가 첫 골을 조준한다.

전북현대는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 조호르 다룰 탁짐과 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전을 치른다.

전북은 승리가 절실하다. 현재 1승 1무 1패를 기록하면서 10위에 머무르는 중이다. 16강 진출을 위해서는 승점 확보가 필요하다.

ACLE은 동부, 서부 각 8개 팀이 16강에 진출한다. 전북은 8위에 안착해야만 토너먼트 라운드를 치를 수 있다.

다음 경기 JEO AFC 챔피언스리그 05:00 JDT

전북은 ACLE 16강 진출 가능성 확보와 분위기 반전을 위해서라도 승리가 필요하다.

전북은 K리그1 상위권 싸움에 뛰어들었는데 최근 2경기 승전고를 울리지 못했다. 다음 시즌 ACLE 출전권 획득이 유리한 2위까지 치고 올라가겠다는 계획인데 5위까지 떨어졌다.

정정용 감독은 “홈에서 열리는 만큼 승리를 가져와야 한다. 총력전으로 결과를 가져오겠다. 분위기도 있고 이기는 것에 중점을 두겠다”며 필승을 다짐했다.

전북의 기댈 구석은 이승우다. 총력전을 선언한 만큼 선발 출전 가능성도 배제할 수 없다.

이승우는 이번 시즌 K리그1 8골 4도움 공격 포인트 12개로 팀 내 최다 기록을 보유하고 있다.

하지만, 3경기에 출전했음에도 아직 이번 시즌 ACLE 무대에서 첫 골은 신고하지 못했다.

전북은 조호르의 측면을 효과적으로 차단하면서 빠른 공수 전환과 적극적인 전방 압박을 통해 공략하겠다는 계획이다.

이승우의 드리블, 돌파, 창의적인 공격 전개 능력이 전북 공격의 실마리가 될 수 있다.

조호르는 전북을 경계하면서 가장 위협적인 선수로 이승우를 꼽았다.

시스코 무뇨스 감독은 “전북은 선수단 전체 레벨이 높은데 이승우가 가장 좋은 선수라고 생각한다. 볼을 소유했을 때 위협적인 존재다”고 언급했다.

조호르의 윙어 오스카 아리바스 역시 “전북의 선수단 퀄리티는 훌륭하다. 그래도 1명을 선택해야 한다면 이승우가 레벨이 높고 위협적인 선수라고 생각한다”고 경계심을 드러냈다.

조호르의 경계 대상 1호로 지목된 이승우가 이번 시즌 ACLE 첫 골과 함께 전북의 분위기 반전을 견인할 수 있을까?

사진=한국프로축구연맹