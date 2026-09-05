[GOAL 현장] ‘이승우-티아고-이탈로 삼각 편대’ 전북, 아시안게임 차출 부상 ‘강상윤 명단 제외’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 삼각 편대를 내세웠다.

전북현대는 5일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 포항스틸러스와 하나은행 K리그1 2026 27라운드 경기를 치른다.

전북은 선두를 추격하는 상황에서 2위 자리까지 내줬다. 반전이 필요하다. 특히, 아직도 월드컵 휴식기 이후 안방 승리를 신고하지 못한 상황이다.

포항은 6위로 거센 추격을 받고 있다. 반대로 1~2경기 결과에 따라 순위를 4위권까지 끌어올릴 수 있는 상황이다.

전북의 핵심 선수 강상윤은 지난 1일 아시안게임 대표팀에 합류했고 오는 6일 일본으로 출국할 예정이었다.

전북은 강상윤을 활용할 계획이었는데 아시안게임 대표팀 훈련 과정에서 다치면서 명단에서 빠졌다.

전북은 티아고, 이탈로, 이승우, 이동준, 이영재, 감보아, 김하준, 김영빈, 조위제, 김태현, 송범근이 선발 출격한다.

벤치는 모따, 기티스, 박현민, 김승섭, 맹성웅, 최우진, 이상명, 연제운, 이주현이 착석했다.

포항은 황서웅, 조상혁, 원기종, 니시야 켄토, 기성용, 김동진, 어정원, 박찬용, 전민광, 완델손, 홍성민이 선발 명단에 이름을 올렸다. 벤치에서는 정한민, 조르지, 주닝요, 김승호, 신광훈, 이창우, 진시우, 김예성, 윤평국이 출격 명령을 기다린다.

사진=한국프로축구연맹