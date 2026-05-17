[GOAL 현장] ‘이승우 월드컵 출격 불발’ 정정용 감독, “이런 유형 선수 많이 없는데 아쉽다”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 이승우의 월드컵 불발에 아쉬움을 표했다.

전북현대는 17일 오후 4시 40분 전주월드컵경기장에서 김천상무와 하나은행 K리그1 2026 15라운드 경기를 치른다.

전북은 최근 FC안양, 부천FC1995를 상대로 연달아 무승부를 거두면서 선두와 격차를 좁힐 기회를 놓쳤다. 김천을 상대로 무승 고리를 끊어내야 한다.

이승우는 2026 북중미 월드컵 최종 26인에 포함되지 못하면서 아쉬움을 삼켰다. 55명 예비 명단에 포함되면서 발탁 여부에 관심이 쏠렸지만, 아쉬움을 삼키게 됐다.

정정용 감독은 “따로 이야기는 안 했다. 이런 유형의 선수가 많이 없는데 아쉽다”고 언급했다.

전북의 핵심 수비수로 떠오른 조위제는 경고 누적으로 출전하지 못한다. 김하준, 김영빈이 공백을 채운다.

이에 대해서는 “김하준, 김영빈은 계속 뛰던 선수들이다. 조직력, 집중력을 강조했다”고 말했다.

전북의 이날 경기는 매진이다. 잔나비의 특별 공연 등 다채로운 즐길 거리가 마련됐다.

정정용 감독은 “말하지 않아도 이런 날 선수들이 더 잘할 것이다”며 필승을 다짐했다.

사진=한국프로축구연맹