[GOAL 현장] ‘이승우 감아차기 동점포’ 전북, ‘네게바 해트트릭’ 제주에 당했다! 1-3 충격패...‘월드컵 후 안방 승리 실종’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 안방에서 또 승리하지 못했다.

전북현대는 8일 오후 8시 전주월드컵경기장에서 치러진 제주SK와의 하나은행 K리그1 2026 22라운드 경기에서 1-3으로 패배했다.

전북은 월드컵 휴식기 이후 안방에서 치른 4경기에서 승리를 거두지 못하면서 고개를 숙였다. 반면, 제주는 7경기 무패를 질주하면서 상승세를 이어갔다.

전북은 4-2-3-1 포메이션을 꺼냈다. 기티스가 최전방에 위치했고 이승우, 강상윤, 이동준이 2선에 배치됐다. 김진규와 맹성웅이 허리에서 공수를 조율했고 최우진, 김영빈, 조위제, 김태환이 수비를 구축했다. 골문은 송범근이 지켰다.

제주는 4-1-4-1 포메이션으로 대응했다. 김신진이 원톱을 구성했고 네게바, 최병욱이 측면에 배치됐다. 이창민, 이탈로, 장민규가 중원을 형성했고 수비는 조인정, 세레스틴, 토비아스, 유인수가 이뤘다. 골키퍼 장갑은 김동준이 꼈다.

전북이 기선 제압에 나섰다. 전반 4분 강상윤이 기가 막힌 패스로 반대 전환에 성공했고, 이승우가 드리블 이후 날카로운 슈팅을 선보이면서 포문을 열었다. 제주도 반격에 나섰다. 전반 9분 네게바가 오른쪽 측면에서 중앙으로 이동했고, 회심의 슈팅까지 선보였다.

제주는 예상치 못한 상황을 맞았다. 김신진이 부상으로 그라운드를 빠져나왔고 전반 16분 아이아스를 급하게 투입했다.

제주가 기회를 잡았다. 전반 20분 이탈로가 전북 이승우의 파울에 넘어지면서 페널티킥을 얻어낸 것이다. 이것을 네게바가 성공시키면서 1-0 리드를 잡았다.

전북이 반격에 나섰다. 전반 24분 조위제가 날카로운 중거리 슈팅을 선보였는데 골대를 강타하면서 아쉬움을 삼켰다. 전반 36분에는 최우진이 기가 막힌 침투 패스를 내줬고, 이것을 잡은 이승우가 슈팅을 선보였지만, 골문을 벗어나면서 아쉬움을 삼켰다.

전북이 주도권을 잡았다. 전반 막판까지 계속해서 몰아붙이면서 동점골을 노렸지만, 결실을 보지 못하고 마쳤다.

전북은 분주했다. 후반 초반부터 공격적으로 나서면서 제주를 공략했다. 후반 7분 강상윤이 회심의 중거리 슈팅을 통해 분위기를 끌어올렸다. 후반 12분은 이동준의 크로스를 기티스가 자유로운 상황에서 머리를 갖다 댔지만, 골문을 벗어나면서 고개를 숙였다.

드디어 결실을 본 전북이었다. 후반 13분 이동준의 패스를 받은 이승우가 오른발 감아차기 슈팅을 선보였는데 그대로 득점으로 이어졌다.

전북은 공격력에 불이 붙었다. 그러던 후반 21분 승부수를 던졌다. 기티스를 빼고 고공 폭격기 콤파뇨를 투입했다. 부상 복귀전을 치르는 순간이었다.

제주도 반격에 나섰고, 후반 25분 추가골을 통해 다시 앞서갔다. 아이아스가 내준 패스를 받은 네게바가 벼락같은 슈팅으로 연결했고 그대로 득점이 됐다.

전북은 급해졌다. 계속해서 제주 쪽으로 공을 넘기면서 기회를 엿봤다. 그러던 후반 34분 혼전 상황 이후 김진규의 슈팅이 골대를 강타하는 등 될 듯 말 듯한 상황이 이어졌다.

전북의 고군분투는 빛을 보지 못했다. 후반 추가 시간 제주 네게바에 또 실점을 허용하면서 완패했다.

사진=한국프로축구연맹