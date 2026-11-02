[GOAL 현장] “이승우는 레벨이 높고 볼 소유 시 위협적” 조호르 이구동성으로 전북 경계 대상 지목

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 조호르 다룰 탁짐이 이승우를 경계 대상으로 지목했다.

조호르 다룰 탁짐은 오는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 전북현대와 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전을 치른다.

조호르는 이번 시즌 2승 1무로 무패를 질주하면서 4위다. 16강 진출 마지노선인 8위 안에 안착한 상황이다. ACLE는 동부, 서부 각 8개 팀이 16강에 진출해 토너먼트 라운드를 치른다.

조호르는 경기 하루 전날 시스코 무뇨스 감독이 참석해 각오를 밝혔다.

다음 경기 JEO AFC 챔피언스리그 05:00 JDT

선수는 오스카 아리바스는 참석했다. 이번 시즌 말레이시아 리그에서 3경기 출전 2골을 기록 중이다.

특히, ACLE 3경기 모두 선발 출전했고 3골 1도움의 공격 포인트를 기록하는 중이다.

아리바스는 “쉽지 않은 경기가 될 것이다. 하지만, 준비를 잘했기에 잘 치를 수 있을 것이다. 전북은 강하다. 100%를 보여줘야 좋은 결과를 얻을 것이다”고 경계했다.

조호르는 이번 시즌 ACLE에서 포항스틸러스를 꺾었다. K리그의 느낌과 전북은 어떻게 분석했을까?

무뇨스 감독은 “포항과의 대결을 통해 K리그를 경험했다. 전북은 완전히 다르다”고 언급했다.

이어 “점유율이 높이 가져가고 템포를 컨트롤 할 수 있다. 우리가 볼 소유를 했을 때 좋은 모습을 보여줘야 한다. 파이널 서드에서 신경을 써야 한다. 그렇지 않으면 힘들 것이다. 퀄리티가 좋은 팀이기에 초반 기선 제압을 어떻게 하느냐가 관건일 것 같다”고 분석했다.

조호르는 전북을 경계하면서 가장 위협적인 선수로 이승우를 지목했다.

무뇨스 감독은 “전북은 선수단 전체가 높은 레벨이다. 이승우가 가장 좋은 선수라고 생각한다. 볼을 소유했을 때 위협적인 존재다. 공격수도 차이를 만드는 선수들이 있다”고 언급했다.

아리바스는 “1명을 뽑기 쉽지 않다. 전체적으로 퀄리티가 높다. 누군가 1명을 선택해야 한다면 이승우가 레벨이 높고 위협적인 선수라고 생각한다”고 말했다.

끝으로 무뇨스 감독은 “축구는 조직력이 중요하다. 우리는 아시아의 최고 선수들이 많다. 브라질, 스페인 선수들이 경기를 뛰면 템포적으로 올라오고 스피드가 좋아질 것이다. 국적 상관없이 최고의 기량을 가진 선수들이 뛸 것이다”고 전력 구성에 대한 힌트를 제공했다.

아리바스는 “우리의 축구를 보여주는 것이 중요하다. 최근 패배하지 않고 있어 자신감도 있다”며 필승을 다짐했다.

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