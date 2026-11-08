[GOAL 현장] '이동경 13골 13도움&야고 17호 골' 울산, 서울 원정 승리...세 마리 토끼 잡았다

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 울산 HD가 세 마리 토끼를 잡았다.

울산은 8일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 서울과 원정 경기에서 2-1로 승리했다. 전반 중반 이동경이 선제골을 터트린 울산은 후반전 이한도에게 동점골을 허용했지만 정규시간 막판 야고가 결승골에 성공하며 승리를 장식했다. 이로써 울산은 승점 3점을 추가하며 57점이 됐다. 같은 시각 인천유나이티드에 승리를 거둔 대전하나시티즌과 4점 차 2위 자리를 유지했다.

이미 우승을 확정한 서울 원정에서 거둔 승리는 의미가 컸다. 같은 시각 대전하나시티즌이 인천유나이티드를 2-0으로 꺾었다. 만약 울산이 서울에 패했다면 승점 1점 차로 바짝 추격당할 수 있었다. 그러나 서울 원정에서 승점 3점을 따내며 대전과 승점 차를 4점으로 유지했다. 남은 3경기에서 승점 관리를 잘한다면 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트에 직행할 수 있다.

이동경의 공격 포인트 추가도 울산으로선 반갑다. 이동경은 전반 34분 선제골을 터트리며 올 시즌 13번째 득점을 성공했다. 공격 포인트 26개(13골-13도움)로 20개의 2위 김대원(10골-10도움)보다 멀찌감치 앞서있다. 이동경은 막강한 공격 포인트 생산 능력을 앞세워 두 시즌 연속 MVP를 노리고 있다. 비록 팀은 우승에 실패했지만 이동경의 활약은 빛났다.

야고의 득점포도 희소식이다. 특히 득점왕 경쟁자 클리말라가 지켜보는 가운데 골맛을 보며 득점 랭킹 단독 1위로 올라섰다. 교체자원으로 경기에 나선 야고는 후반 44분 토마스의 크로스를 왼발로 밀어 넣으며 득점왕 레이스에 유리한 고지를 점했다.

이날 클리말라는 가벼운 근육 부상으로 출전 명단에서 제외돼 관중석에서 경기를 지켜봤다. 김기동 감독은 경기 후 "클리말라를 도와주기 위해선 야고의 득점을 막았어야 했는데 아쉽다"라고 말했다.

올 시즌 울산은 인천과 원정 경기, 전북현대와 홈 경기, 대전과 원정 경기를 남겨두고 있다. 파이널 라운드 2연승 및 최근 4경기 3승 1무로 무패 행진을 달리고 있는 울산은 좋은 흐름을 유지하며 2위 싸움에서 최종 승리하겠다는 각오다.

김현석 감독은 경기 후 "(이동경의 MVP) 경쟁자들의 공격 포인트가 적다고 생각한다. 야고는 클리말라와 무고사가 있어서 좀 더 치고 나갔으면 좋겠다. 한 골차에 만족하면 안 된다. 두 골 이상 벌려야 한다. 득점왕은 아직 경합이다. 세심하게 배려를 해야 한다고 생각한다"라며 제자들의 개인상 수상 가능성에 대해 이야기했다.