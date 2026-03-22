[GOAL 현장] ‘이동경 후반 투입→재 교체’ 울산, 김천과 득점 없이 비겨.... 김천은 5연속 무승부

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD가 안방에서 김천 상무와 비겼다.

울산은 22일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 5라운드서 김천과 득점 없이 비겼다.

이로써 울산은 3승 1무 승점 10점으로 1위에서 2위로 내려앉았다. 김천은 개막 후 5연속 무승부의 진기록을 써내려갔다.

홈팀 울산은 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 최전방에 야고, 2선에서 이진현-이희균-페드링요가 지원 사격했다. 보야니치와 이규성이 중원을 구축했고, 조현택-이재익-정승현-윤종규가 포백을 형성했다. 조현우가 골키퍼 장갑을 꼈다.

원정팀 김천은 4-4-2로 맞섰다. 이건희와 박세진이 투톱으로 출격했고, 홍윤상-박태준-김이석-고재현이 미드필더로 나섰다. 박철우-이정택-김민규-김태환이 수비를 맡았고, 백종범이 골문을 지켰다.

전반 초반 양 팀은 조심스럽게 경기를 풀어갔다. 울산은 이진현의 몇 차례 코너킥이 김천 문전으로 올라갔지만, 결정적인 슈팅으로 연결되지 않았다.

중반 들어 김천이 점유하며 주도하는 모양새였지만, 울산은 침착히 반격할 채비를 했다. 전반 31분 윤종규의 대각 슈팅이 수비수에게 차단됐다. 이어 상대 페널티박스 안에서 보야니치의 패스를 받은 이희균의 낮고 빠른 크로스가 골키퍼 백종범 손에 걸렸다. 35분 전방 압박을 통해 보야니치가 볼을 탈취했고, 패스를 받은 이진현이 터치 후 날린 문전 왼발 터닝슛이 수비수를 거쳐 골대를 강타했다. 이어 흐른 볼을 야고가 슈팅했으나 골대를 넘겼다.

울산이 전반 막판 김천을 압도했다. 전반 38분 페드링요의 아크 왼발 슈팅이 떴다. 44분 야고가 수비수 견제를 이겨내고 문전을 파고들어 왼발 슈팅한 볼이 백종범 품에 안겼다. 이어진 공격 과정에서 이진현의 패스를 보야니치가 아크 오른발 슈팅으로 연결했지만, 골대를 벗어났다. 득점 없이 전반을 마쳤다.

후반 시작과 동시에 울산은 페드링요 대신 이동경을 투입했다. 그러나 김천이 공세를 올렸다. 박세진이 울산 페널티박스 안에서 오른발 슈팅했지만, 간발의 차로 골대를 넘겼다.

움츠리고 있던 울산이 서서히 달아올랐다. 후반 15분 조현택 왼발 크로스에 이은 이동경의 문전 헤더가 떴다.

김천은 후반 16분 전병관, 이수빈, 민경현으로 승부수를 던졌다. 박철우, 김이석, 고재현이 벤치로 물러났다. 18분 김천 공격 과정에서 이건희가 팔로 울산 조현택의 얼굴을 가격해 경고가 주어졌다.

김천은 후반 23분 이건희를 빼고 강민규를 투입했다. 울산은 교체로 들어왔던 이동경이 빠지고 벤지가 그라운드에 들어갔다.

울산이 다시 흐름을 잡았다. 후반 27분 이희균이 드리블 돌파로 박스 안까지 파고들었으나 크로스를 올리지 못했다. 29분 벤지가 쏜살같이 문전을 파고들어 한 번 접고 야고에게 패스했다. 야고가 터치 후 논스톱 슈팅했으나 볼이 골대 옆으로 비껴나갔다. 35분 이희균의 크로스를 이진현이 김천 문전에서 잘 돌려놓은 뒤 슈팅한 볼이 백종범 품에 안겼다. 37분 공격에 가담한 정승현이 상대 박스 안에서 트래핑 후 슈팅했지만, 골대를 한참 벗어났다.

울산은 후반 38분 이민혁과 허율 카드를 꺼내면서 야고와 이진현에게 휴식을 줬다. 40분 허율이 페널티박스 안 골라인을 깊게 파고들어 슈팅한 볼이 수비수에게 차단됐다. 44분 정재상으로 화력을 배가했다. 막판 총 공세에도 울산은 김천의 골문을 열지 못하며 승점 1점을 획득했다.