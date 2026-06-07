[GOAL 현장] '이니에스타 원맨쇼→놀리토 해트트릭' 바르셀로나 레전드, '제라드 골맛' 더 레즈에 8-3 대승

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 바르셀로나 레전드가 더 레즈 레전드에 대승을 거뒀다.

바르셀로나 레전드는 6일 오후 6시 서울월드컵경기장에서 열린 더 레즈 레전드와 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울'에서 파트릭 클라위버르트, 히바우두, 안드레스 이니에스타의 연속골, 놀리토의 해트트릭과 크리스티안 테요의 멀티골을 앞세워 8-3으로 승리했다. 더 레즈 레전드는 스티븐 제라드, 로비 킨, 루이스 가르시아가 골맛을 봤다.

알베르트 페레르 감독의 바르셀로나 레전드는 카를레스 부스케츠, 카를레스 푸욜, 조르디 알바, 에릭 아비달, 알레시 비달, 이니에스타, 세르히오 부스케츠, 하비에르 마스체라노, 히바우두, 클라위버르트, 히카르두 콰레스마가 선발로 나섰다.

제라드가 선수 겸 감독을 맡은 더 레즈 레전드는 예지 두덱, 마르틴 슈크르텔, 사미 히피아, 라그나르 클라반, 글렌 존슨, 욘 아르네 리세, 제라드, 가르시아, 아담 랄라나, 디르크 카윗, 라이언 바벌이 선발 출전했다.

그야말로 난타전이 펼쳐졌다. 첫 득점은 전반 25분 나왔다. 이니에스타가 더 레즈 레전드 뒷공간을 절묘하게 파고든 클라위버르트에게 패스했고, 이후 클라위버르트의 문전 오른발 슛이 골망을 흔들었다. 더 레즈 레전드는 전반 33분 박스 안 혼전 상황에서 터진 제라드의 동점골로 균형을 맞췄다.

후반 들어 양 팀의 활동량 차이가 뚜렷하게 드러났다. 후반 3분 바르셀로나 레전드가 히바우두의 아크 정면 왼발 감아 차기 득점으로 다시 앞서 나갔다. 후반 6분에는 교체 투입된 놀리토가 박스 안에서 파 포스트를 노린 감각적인 오른발 슛으로 골망을 갈랐다.

이후에도 바르셀로나 레전드의 공세가 계속됐다. 후반 10분 이니에스타가 박스 안에서 연결된 비달의 컷백을 오른발로 밀어 넣으며 네 번째 득점을 기록했다. 후반 16분에는 놀리토가 문전에서 침착한 오른발 슛으로 멀티골을 터뜨렸고, 후반 23분에는 교체 투입된 테요가 박스 안 오른발 슛으로 추가골을 만들었다. 후반 29분에는 놀리토가 박스 안 오른발 슛으로 득점에 성공하며 해트트릭을 완성했다.

더 레즈 레전드는 후반 38분 가르시아가 박스 안 오른발 슛으로 득점하며 1골을 만회했다. 그러나 2분 뒤인 후반 40분 이니에스타의 스루패스에 이은 테요의 박스 안 왼발 슛이 그대로 골문 안으로 향하며 여덟 번째 실점을 허용했다. 이후 더 이상의 득점은 나오지 않았고, 주심의 종료 휘슬과 함께 경기는 바르셀로나 레전드의 8-3 승리로 막을 내렸다.