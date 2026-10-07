[GOAL 현장] “이강인 발목 좋지 않아서 교체 요청...계획 없던 일” 상태는? “꽤 오래됐어”

[골닷컴, 용인] 반진혁 기자 = 이강인이 전반만 소화하고 교체된 이유가 밝혀졌다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 치러지는 우즈베키스탄과 하나은행 초청 친선경기에서 2-0으로 승리했다.

이강인은 오른쪽 측면 자원으로 선발 출격했다. 날카로운 패스, 크로스 등 플레이 메이커 역할을 수행했다.

하지만, 이강인에게 주어진 시간은 45분이었다. 후반 시작과 동시에 교체되면서 올해 마지막 안방 A매치를 마무리했다.

모레노 감독은 경기 후 “이강인은 전반전 후 불편함을 호소해서 교체를 요청했다. 발목에 부상이 생겼다. 우리의 계획에 없던 부분이다”며 이유를 설명했다.

이강인 역시 경기 후 본인의 몸 상태를 언급했는데 “계속 안 좋았던 부분이다. 꽤 오래됐다. 그래도 감독님께서 잘 배려해 주셔서 첫 경기부터 마지막 경기까지 관리하면서 뛸 수 있었다”고 설명했다.

그러면서 “심각한 건 아니다. 오래된 부상인 만큼 잘 관리하면서 경기를 치러야 할 것 같다”며 괜찮다고 미소를 지었다.

대한민국은 9, 10월 A매치를 마쳤다. 모레노 감독 체제에서 4경기 2승 1무 1패의 성적으로 신고식을 치렀다.

이강인은 “새로운 감독님이 오신 후 선수들이 조금씩 감독님의 축구를 이해하고 있는 것 같다. 모두 열심히 뛰어줘서 고맙다. 앞으로 더 잘해야겠다는 생각이 든다”고 소감을 밝혔다.

이어 “감독님께서 하나의 팀이 되는 걸 많이 강조하신다. 앞으로 대표팀 생활을 하면서 한 팀이 되는 것이 정말 중요하다고 생각한다”고 덧붙였다.

대한민국의 이번 소집은 다소 어수선했다. 아직 맞춰가는 과정이기에 삐걱거렸고, 베네수엘라와의 경기 후 김민재가 “수비수가 불쌍하다”고 언급했고, 황인범은 “몸도 마음도 힘들다”며 눈시울을 붉히기도 했다.

특히, 우즈베키스탄과의 경기가 끝나고서는 황인범, 김민재, 황희찬의 대표팀 은퇴설이 붉어졌다.

이강인은 “2주의 소집은 이번이 처음이다. 앞으로 더 좋은 팀이 될 수 있도록 선수들도 많은 노력을 해야 할 것 같다”고 말을 아꼈다.

대한민국은 북중미 월드컵에서 졸전을 펼쳤다. 아쉬워할 틈도 없다. 이제 내년 초 치러지는 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에 집중해야 한다.

이강인은 “지금 아시안컵을 생각하기보다는 11월에 어떻게 하면 팀이 더 좋아질 수 있을지를 고민해야 한다. 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 준비하겠다”고 다짐했다.

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