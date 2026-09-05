[GOAL 현장] '의식 잃은' 프리조 앰뷸런스 긴급 후송&황성민 어지럼증 교체...용인FC, 수원FC와 접전 끝 1-1 무승부

[골닷컴, 용인] 김형중 기자 = 용인FC와 수원FC가 승부를 가리지 못했다. 수원FC의 에이스 프리조는 불의의 부상으로 앰뷸런스로 병원에 후송되었다.





용인은 5일 오후 7시 용인미르스타디움에서 열린 하나은행 K리그2 2026 25라운드 수원FC와 홈 경기에서 1-1로 비겼다. 전반 막판 비티뉴의 선제골로 앞서간 용인은 후반 중반 마테우스 바비에게 실점하며 승점 1점에 그쳤다. 이로써 용인은 파주를 끌어내리고 한 단계 높은 11위에 올랐다.





용인 최윤겸 감독은 4-2-3-1을 내세웠다. 황성민 골키퍼가 장갑을 꼈고, 강신명, 곽윤호, 김현준, 김한길이 포백을 구성했다. 3선에는 최영준과 김한서가 나섰고 앞선에는 김진호가 섰다. 측면에는 가브리엘과 진태호, 최전방에는 비티뉴가 포진했다.





원정팀 수원FC 박건하 감독도 4-2-3-1로 맞섰다. 양한빈이 골문을 지켰고, 이현용, 이지솔, 서재민, 장영우가 수비진을 구성했다. 이재원과 구본철, 프리조가 중원을 맡았고 측면에는 최기윤, 정승배, 최전방에는 하정우가 나섰다.





경기 초반 용인의 역습이 매서웠다. 수원이 볼 점유를 하고 공격 작업을 이어갈 때 용인이 볼을 빼앗아 빠른 역습을 시도했다. 전반 8분 비티뉴의 오른쪽 돌파에 이은 크로스를 받은 가브리엘이 오른발을 갖다 댔지만 골문을 벗어났다. 전반 11분 진태호으 슈팅은 양한빈 골키퍼에 막혔고 15분 김진호의 슈팅은 수비에 막혔다.





전반 17분 변수가 나왔다. 수원FC가 오른쪽에서 크로스를 올리자 프리조와 황성민 골키퍼가 공중에서 머리끼리 부딪히며 그대로 떨어졌다. 프리조는 의식을 잃었고 황성민 골키퍼도 고통스러워했다. 결국 프리조는 앰뷸런스에 실려 병원으로 후송됐고 황성민은 누워서 시간을 보낸 뒤 노희동과 교체됐다.





에이스를 잃은 수원FC는 공격의 실마리를 풀지 못했다. 그 사이 용인은 진태호와 김진호의 슈팅으로 상대 골문을 노렸다. 수원FC의 첫 슈팅은 전반 37분 이재원의 발끝에서 나왔다.





선수들의 부상으로 전반 추가시간이 9분 주어졌다. 추가시간 7분 용인의 선제골이 터졌다. 비티뉴가 코너킥을 짧게 처리했고, 리턴 패스를 돌려 받은 비티뉴가 왼발로 크게 감아 때린 슈팅이 크로스바 맞고 골문으로 빨려 들어갔다. 용인이 1-0으로 앞선 채 전반이 종료됐다.









수원FC가 후반 초반 공격적으로 나왔다. 후반 4분 정승배의 슈팅을 노희동 골키퍼가 쳐냈다. 1분 뒤 이재원이 때린 슈팅은 수비에 살짝 스치며 골문을 벗어났다. 용인은 비티뉴가 박스 안에서 왼발 슈팅을 시도했지만 임팩트가 정확하지 못했다.





후반 23분 수원FC의 동점골이 터졌다. 왼쪽에서 올라온 서재민의 크로스를 교체 자원 마테우스 바비가 타점 높은 헤더로 골망을 흔들었다. 노희동 골키퍼가 막는 듯했지만 볼과 함께 골문 안으로 들어갔다. 2분 뒤 마테우스 바비가 박스 근처에서 강력한 오른발 슈팅을 때렸지만 옆그물을 출렁이며 나갔다.





시간이 갈수록 수원FC의 공격이 계속됐다. 후반 29분 정승배의 날카로운 슈팅이 골대를 살짝 벗어났다. 용인도 간간이 슈팅 찬스를 잡았다. 후반 30분 비티뉴가 때린 슈팅은 양한빈 골키퍼가 잡아냈다. 후반 37분에는 구본철이 3자 패스에 이어 강력한 슈팅을 시도했고 노희동 골키퍼가 가까스로 쳐냈다.





후반 추가시간이 4분 주어졌다. 양 팀은 중원을 거치지 않고 전방으로 때려놓으며 득점을 노렸지만 쉽지 않았다. 결국 경기는 1-1 무승부로 막을 내렸다.