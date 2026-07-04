[GOAL 현장] ‘월드컵 4인방 휴식’ 정정용 감독, “어려운 결정이었지만, 쉬지 못 했어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 월드컵 4인방 휴식에 대한 배경을 설명했다.

전북현대는 4일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 16라운드 경기를 치른다.

전북은 현재 7승 5무 3패로 3위다. 2위 울산HD에 1골에 밀린 상황으로 선두 추격을 위해서는 승리가 필요하다.

전북은 월드컵에 동행했던 4인방 김진규, 조위제, 송범근, 강상윤이 휴식 차원에서 결장한다.

정정용 감독은 경기 전 “어려운 결정이었다. 선수들이 쉬지 못했다. 분위기 전환도 필요했다”며 월드컵 4인방에 휴식을 부여한 배경을 설명했다.

전북의 슈퍼 루키 김예건은 벤치에서 출격 명령을 기다린다. 프로 데뷔전을 치를 수도 있는 상황이다.

김예건은 2008년생으로 전북 유스 금산중을 거쳐 현재 영생고 재학 중이다. 각종 프로그램에 출연해 기술적인 능력을 선보이면서 눈도장을 찍었다. 당돌한 드리블과 날렵한 발재간으로 기대감을 끌어올리는 중이다. 현재는 N팀에서 활약 중이다.

정정용 감독은 “휴식기 때 훈련을 같이했다. 좋은 선수다. 부담이 덜 할 때 투입되는 것이 선수한테 좋을 것이다”고 활용 방안을 언급했다.

부상 소식도 전했다. 정정용 감독은 “콤파뇨는 생각보다 조금 더 걸리는 분위기다. 무리하게 출전하는 걸 피했다. 티아고는 턱 뼈 골절이다. 2달 정도는 지켜봐야 할 것 같다”고 아쉬움을 한숨을 내쉬었다.

사진=한국프로축구연맹