[GOAL 현장] '월드컵 32강 좌절' 홍명보 감독, 침묵 속 입국…공항에는 욕설·고성 난무

[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 홍명보(57) 전 대한민국 국가대표팀 감독이 침묵 속 입국했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 아픔을 겪은 홍명보호가 30일 오전 4시께 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국했다.

입국장에는 홍명보 감독과 함께 박항서 대표팀 지원단장, 김승희 KFA 전무이사, 조현우(울산 HD), 김민재(바이에른 뮌헨), 설영우(FK 츠르베나 즈베즈다), 김문환(대전하나시티즌), 백승호(버밍엄 시티), 이강인(파리 생제르맹), 황인범(페예노르트 로테르담), 황희찬(울버햄튼 원더러스) 등이 모습을 드러냈다.

한국은 지난 25일(이하 한국시간) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국과 2026 월드컵 A조 3차전에서 0-1로 패했다. 이날 패배로 한국은 3위(1승 2패·승점 3)로 밀려나며 32강 직행에 실패했고, 각 조 3위 간 경쟁에서도 10위로 추락해 짐을 쌌다.

결국 홍명보 감독이 29일 대표팀의 베이스캠프인 멕시코 과달라하라의 치바스 베르데 바예에서 기자회견을 열고 스스로 지휘봉을 내려놓겠다고 밝혔다.

공항은 홍명보 감독의 입국 전부터 수백 명의 팬과 유튜버로 뒤섞였다. 인천경찰청 역시 돌발 상황을 무려 160명에 달하는 경찰을 공항에 배치했다. 앞서 온라인 커뮤니티에는 홍명보 감독을 겨냥한 협박성 글이 잇따라 게시됐다. 이에 대표팀의 귀국 행사 역시 이례적으로 취소됐다.

공항에 모인 수많은 팬은 홍명보 감독을 향해 "나가", "한국에서 꺼져", "나가 XX라" 등을 외쳤다. 우려하던 물리적인 충돌은 일어나지 않았다. 홍명보 감독은 하고 싶은 말이 있냐는 취재진의 질문에 침묵으로 일관하며 입국장을 빠져나갔다.