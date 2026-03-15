[GOAL 현장] "울산 출신 외국에 있는 선수" 김현석 감독 "영입 리스트에 있고 접촉 중"

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = "울산 출신으로 외국에 있는 선수"





울산 HD FC의 김현석 감독이 선수 보강에 대해 이야기했다.





김현석 감독은 15일 부천FC1995와 하나은행 K리그1 2026 3라운드 원정 경기를 앞두고 취재진을 만나 선수 영입을 놓고 협상을 진행 중이라고 밝혔다.





그는 "(26일까지 선수 등록 기간인데) 한두 명 아니면 한 명을 계획 중이다. 현재 컨택트 중이다"라며 "누구라 얘기하면 다 아실 만한 선수다. 울산 출신이고 현재 외국에 있는 선수다"라고 힌트를 줬다. 이어 "이번에 영입을 한다 해도 월드컵 이후 뛸 수 있을 것이다. 이번에 안 되면 6월이나 7월 영입을 고려 중"이라고 말했다.





올 시즌을 앞두고 선수 보강이 많지 않았던 울산 입장에선 희소식이다. 지난 겨울 야고가 임대에서 복귀했고 정재상, 벤지 등이 합류한 울산은 명가 재건을 위해선 더 많은 자원이 필요하다는 의견이 많았다.





김현석 감독이 이야기한 선수에 대해 팬들 사이에선 원두재와 박용우가 거론되고 있다. 두 선수는 모두 국가대표 출신으로 중동 클럽에 소속되어 있다. 또 현재 부상 중이라 당장 경기에 나설 수 없다. 김현석 감독이 말한 대로 월드컵 이후 올해 하반기에 뛸 수 있는 상태다.