[GOAL 현장] ‘우승 확정 가능 경기’에서 주심 교체…이동준 주심 장딴지 부상 아웃

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 올 시즌 K리그1 우승이 확정될 수 있는 경기에서 주심이 교체되는 이례적인 상황이 일어났다.





FC서울과 강원FC의 하나은행 K리그1 2026 33라운드가 24일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열리고 있다. 후반전이 진행되고 있는 현재 양 팀이 1-1로 맞서고 있다.





하프타임에 보기 드문 상황이 나왔다. 전반전을 관장했던 이동준 주심이 부상으로 박진호 대기심으로 교체됐다. 축구 경기에서 주심이 바뀌는 것은 이례적인 상황이다. 그러나 주심도 부상이나 예측할 수 없는 일이 발생할 수 있기 때문에 대기심이 존재한다.





경기 감독관에게 확인해봤다. 돌아온 대답은 이동준 주심의 장딴지 부상이었다. 심한 부상은 아니었지만 더 나은 퀄리티의 경기 운영을 위해 대기심이 주심으로 들어가는 게 낫다는 판단이었던 것으로 보인다.





흥미로운 부분은 올 시즌 서울과 인천유나이티드의 올 시즌 개막전에서도 이동준 주심이 부상으로 교체됐다는 점이다. 당시 경기 시작 3분 만에 다리에 이상을 느끼며 교체를 요청했다. 올 시즌 첫 교체로 기록됐던 이동준 주심은 이날 시즌 2호 교체도 기록했다.



