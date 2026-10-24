[GOAL 현장] '우승 눈앞' 김기동 감독 "잠 잘 잤다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = FC서울이 우승을 위한 승점 3점에 도전한다. 김기동 감독은 평소와 같이 준비했다고 말했다.





서울은 24일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 33라운드 홈 경기를 치른다. 이날 경기에서 2016년 이후 10년 만에 첫 우승에 도전한다.





현재 승점 66점을 따내고 있는 서울이 강원에 승리한다면, 승점 50점의 울산 HD가 같은 시각 열리는 동해안 더비에서 승리한다고 해도 우승을 확정하게 된다.





10년 만에 첫 우승 도전이다. 서울은 2016년 우승 이후 내리막길을 걸었다. 2024년 김기동 감독이 지휘봉을 잡기 전 5년 동안이나 파이널B에 머무는 굴욕을 맛봤다. 수도 클럽이라는 메리트에도 팬들은 감소했고 팀내 불화도 불거졌다.





그러나 올 시즌은 달랐다. 김기동 감독 3년차를 맞이해 초반부터 단단한 원 팀의 모습을 보였다. 주장 김진수를 필두로 모든 포지션 선수들의 제 역할을 했다. 패한 경기에선 분위기가 좋지 않을 수 있지만 모든 선수들이 침체되지 않으려 노력했다. 그 결과 연패가 없다. 이 같은 모습이 우승을 눈앞에 둘 수 있게 된 원동력이었다.





경기 전 김기동 감독은 “잘 잤다. 평소와 같이 준비했다”라고 말했다.





선수들 텐션이 조금 높아지지 않았냐는 질문에는 “선수들 그런 분위기를 잡으려고 지금 몇 경기를 계속 노력을 하고 있다. 구단에서도 마케팅 쪽으로 여러 활동을 해야 되니까 계속 우승했을 때 어떤 것들에 대해서 준비를 하고 있다. 선수들 입장에서는 조금 떠 있는 느낌은 있는 것 같다. 저는 계속 이제 누르려고 생각을 하고 있고 저까지 떠버리면 안 될 것 같아서 고민을 하고 있다”라고 전했다.





이날 경기에는 후이즈와 이상민이 깜짝 선발 출전한다. 이에 대해 “상민이는 사실 뭐 거의 2년 동안 아파서 경기를 못 나갔었고 계속 재활에 있었는데 ACL에 들어오면서 점차적으로 컨디션이 좀 올라오고 있다. 지금 상황에서는 다는 아니더라도 경기장 들어가서 제 몫을 해줄 수 있는 선수가 상민이라고 생각이 들어서 일단 선택을 하게 됐다”라고 말했다.





또 “후이즈는 외국인 선수 쿼터 때문에 계속적으로 못 데리고 다녔었고 ACL에서 경기를 뛰면서 컨디션이 제일 좋다. 그래서 후이즈를 오늘 선발에 넣게 됐다”라고 설명했다.





한편, 서울은 이날 경기에서 패해도 울산이 포항에 패하면 우승을 확정한다.