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[골닷컴, 인천] 김형중 기자 = 강원FC가 인천유나이티드에 대승을 거두며 4위로 뛰어 올랐다.

강원은 29일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드 인천과 원정 경기에서 4-1로 승리했다. 공격수 최병찬은 전반전 1골과 후반전 2골을 묶어 해트트릭을 폭발했고 김대원도 한 골을 추가했다. 네 골 앞선 상황에서 무고사에게 페널티킥 실점을 내줬지만 끝까지 리드를 잘 지킨 강원은 승점 3점을 따냈다.

이날 승리로 강원은 올 시즌 인천을 상대로 한 번도 패하지 않았다. 2승 2무를 기록한 강원은 인천에 유독 강한 모습을 보이며 순위 싸움에서도 우위를 지켰다. 강원은 승점 54점이 되며 4위로 점프했고 인천은 전북현대와 승점과 다득점에서 동률을 이뤘지만 골득실에서 뒤지며 6위로 떨어졌다.

최병찬이 경기의 주인공이었다. 전반 41분 페널티킥으로 첫 번째 골에 성공한 최병찬은 후반 3분 그림 같은 다이렉트 발리 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이어 후반 20분에는 모재현의 패스를 받아 문전에서 쐐기골까지 터트리며 해트트릭을 완성했다. 올 시즌 한국인 선수 첫 해트트릭이었다.

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경기 후 수훈선수 인터뷰에 참석한 최병찬은 "힘든 원정경기에서 대승할 수 있어 기쁘다. 팬들께 승리로 보답할 수 있어 기쁘게 생각한다"라고 소감을 전했다.

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K리그1에 올라와 첫 해트트릭을 성공했다. 그는 "강원에 와서 많은 골을 넣지 않았는데 이렇게 해트트릭을 하면서 강원에서 기록 세울 수 있어 기쁘다. 기록을 생각하고 뛴 건 아니지만 열심히 뛰다 보니 자연스럽게 따라왔다"라고 말했다.

강원이 페널티킥을 얻으면 원래 키커는 김대원이다. 하지만 김대원이 최병찬에게 양보했다. "김대원이라는 좋은 키커가 있고 대원이가 전담 키커"라는 최병찬은 "제가 먼저 다가가 잘 마무리해달라고 했는데 대원이가 저보고 차라고 했다. 상무에서 김동헌 골키퍼와 함께 해서 방향을 잘 알 것 같다며 내게 차라고 했다. 그 마음을 알고 꼭 넣어야겠다는 생각을 했다"라고 당시 상황을 설명했다.

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최병찬이 페널티 스팟에 공을 가져다 놓았을 때, 골문 뒤에는 인천 서포터가 깃발을 흔들고 큰 소리를 뿜어내며 집중력을 흐트리려 했다. 하지만 침착하게 성공했다. 그는 "상대 서포터의 야유, 원정 경기장, 인천전용경기장의 웅장함이 부담이긴 했지만 그런 걸 뒤로 하고, 골을 넣어야 승리하고 성장할 수 있다고 생각했다. 부담감을 떨치고 성공할 수 있어 팀에 보탬이 됐고 감사하게 생각한다"라고 말했다.

정경호 감독과 합이 좋다. 최병찬은 정경호 감독이 성남FC 코치와 감독대행을 할 때 함께 했다. 그는 "성남 시절에 감독님을 처음 만난 게 제가 25세였을 때다. 감독님 축구를 접하면서 좋은 축구를 가지고 계신 지도자란 생각을 했다. 시간이 지나 저를 강원에 불러주셨을 때 한 단계 업그레이드된 축구를 하고 계셨다. 성장한 모습을 보여드리고 싶었다. 믿음에 보답하면서 뛰려고 했고 어떻게 만족을 드리고 팀에 도움이 될까란 생각을 하며 경기에 뛰었다. 포지션 변경도 하고 믿음을 주신 것에 대해 감사하게 생각한다"라고 했다.

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강원 축구는 강한 전방압박으로 상대를 괴롭힌다. 높은 위치에서 상대 빌드업을 차단하고 공격으로 빠르게 전환한다. 최병찬은 고영준과 함께 최전방에 많은 활동량으로 1차 저지선 역할을 한다. 그는 "저희가 올해 초반에 부진했고 감독님이 어떻게 팀이 성장할 수 있을지 생각하셨다. 초반에 전방 압박축구, 빠른 트랜지션, 높은 에너지레벨을 원하셔서 동계 때부터 준비를 했다. 그래서 시즌 중에 좋은 축구를 했다. 감독님이 하고자 하는 축구에 믿음을 가지고 경기장에 나갔기 때문에 잘했던 것 같다. 선수들 다같이 준비가 되어 있었기 때문에 좋은 축구를 할 수 있었다. 저희 팀 선수들과 지도자분들의 지도가 없었으면 이런 축구가 나올 수 없었다"라고 말했다.

하지만 최병찬 입장에서 아쉬운 건 공격포인트였다. 투톱으로 나서지만 이날 경기 전까지 올 시즌 2골에 불과했다. 높은 에너지레벨과 강한 전방압박을 위한 최전방 투입이었지만 그래도 공격수라면 득점 욕심이 있고, 득점 수가 적을 때 쫓기는 마음이 드는 게 당연하다. 최병찬은 "솔직히 부담이 없진 않았다. 초반에는 포지션 변경을 하다 보니 제가 못 넣어도 주변에 있는 선수들이 넣고 팀 승리가 이루어지면 만족했다. 근데 공격수라면 공격포인트를 올려야 한다고 생각이 들었다. 팀이 부진했을 때와 승리하지 못했을 때 그런 걸 느꼈다. 압박도 좋지만 포인트를 해야 한다고 생각했다"라고 되돌아 봤다.

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이어 "골을 넣든 못 넣든 팀이 이기는 게 중요하다. 골을 못 넣더라도 제가 압박을 해서 주변 선수들이 넣는다면 그것도 좋다. 계속 공격수로 뛴다면 압박을 많이 해서 옆에 있는 선수들에게 찬스를 만들어주는 것도 중요하다고 생각한다"라고 설명했다.