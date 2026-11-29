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[골닷컴, 인천] 김형중 기자 = 인천유나이티드가 강원FC에 완패하며 순위 싸움에 밀리고 말았다.

인천은 29일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드 강원과 홈 경기에서 4-1로 패했다. 전반전 최병찬에게 페널티킥 실점을 허용한 인천은 후반 들어서도 최병찬에게 두 골, 김대원에게 한 골을 내주며 무너졌다. 무고사가 페널티킥으로 한 골 만회했지만 경기를 뒤집기엔 역부족이었다.

이로써 인천은 승점 52점으로 5위 전북현대와 동률을 이뤘지만 다득점도 동일한 상황에서 골득실에서 밀리며 6위로 내려 앉았다. 반면 강원은 승점 3점을 추가하며 4위에 올랐고 3위 대전하나시티즌을 승점 2점 차로 추격했다. 다음 주말 최종 라운드 결과에 따라 3위까지 노려볼 수 있다.

인천은 경기 초반부터 강원의 강력한 압박에 고전했다. 빌드업 과정에서 실수가 연달아 나왔고 강원의 슈팅 찬스로 이어졌다. 전반 41분 첫 실점을 했지만 그 전까지 계속 밀리는 경기를 했다. 결국 3골 차 패배를 당하며 올 시즌 강원 상대 2무 2패로 무승을 기록하게 됐다.

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경기 후 공식 기자회견에 나선 인천의 윤정환 감독은 "올 시즌 마지막 홈 경기에 많은 팬들이 와주셨는데 참담한 결과가 나와서 죄송하다. 그래도 한 경기 남았으니 잘 추스려서 준비하겠다. 많은 분들이 고생하셨다. 목표는 달성했다고 생각하지만 더 높은 위치로 갈 수 있는 상황에서 이런 결과 나와 아쉽다. 제가 부족했다. 선수들 열심히 해줬지만 힘이 못 미쳤다는 데에 공감한다. 잘 추스려서 하겠다"라고 말했다.

인천은 강원의 전방 압박에 고전했다. 이에 대한 준비가 덜 됐냐는 질문에 "준비가 덜 됐다기 보다는 강원의 강한 압박을 벗어나는데 조금 소극적인 모습이 보였다고 생각한다. 한 팀에 이렇게 올 시즌 어려운 경기를 했다는 게 제 자신에게도 부끄럽다. 성장할 수 있는 계기가 될 수 있을 것이다"라고 말했다.