[GOAL 현장] '역전패' 황선홍 감독 "전적으로 제 책임...선수들과 팬들에게 미안하다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 대전하나시티즌이 FC서울 원정에서 역전패를 당했다.





대전은 15일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 23라운드 서울과 원정 경기에서 2-4로 패했다.





전반전 주민규가 그림같은 오버헤드 골을 터트렸지만 클리말라에게 동점골을 허용했고, 김진수의 자책골로 다시 앞서갔지만 송민규와 정승원에게 연속골을 내주며 패했다.





경기 후 공식 기자회견에 참석한 황선홍 감독은 “졌다. 제가 미스를 한 경기가 아닌가 싶다. 선수들에게도 미안하고 팬들에게도 미안하다. 전적으로 전술 변화나 여러 가지가 패착이었다"라고 말했다.





이어 "아무래도 주도권을 내줄 수밖에 없다. 파이브백 쓴게 단단히 가자고 한거다. 포백 쓰면서도 하프스페이스를 내줘도 파이브백으로 돌린 건데 주도권을 내줬다. 포백에 맨투맨 수비를 했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있다. 선수들이 용기를 잃지 말았으면 좋겠다. 전적으로 감독 미스다"라고 전했다.





공격수 3명 교체에 대해선 "실점 이후 주도권을 내주는 상황이라 에너지 레벨 유지하기 위해 교체했다. 모든 것이 원활하지 않았다"라고 한 뒤 "선수들과 팬들에게 미안하다"라고 다시 말했다. 또 "전반과 후반의 차이가 없게 하도록 한 건데 아쉽다"라고 말했다.





다음 경기가 강원이다. 그는 "체력적으로 회복해야 한다. 주중에 코리아컵이 있다. 부상 선수들이 회복해서 로테이션도 생각하고 있고 고민해봐야 할 것 같다"라고 말했다.