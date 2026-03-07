[GOAL 현장] '에울레르 환상 아웃프런트 패스→이찬동 자책골' 서울 이랜드, 경남에 1-0 승리…시즌 첫 승 신고

[골닷컴, 목동] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC가 홈 개막전에서 올 시즌 첫 승을 신고했다.

서울 이랜드는 7일 오후 2시 목동운동장에서 열린 경남FC와 하나은행 K리그2 2026 2라운드 홈 개막전에서 1-0으로 승리했다.

김도균 서울 이랜드 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내 들었다. 민성준이 골문을 지켰고, 오스마르-김오규-박진영이 수비진을 이뤘다. 미드필드진에 최랑-박창환-조준현-오인표가 위치했고, 최전방에 이주혁-박재용-에울레르가 포진했다.

이에 맞서는 배성재 경남 감독은 3-6-1 포메이션으로 응수했다. 이범수가 골키퍼 장갑을 착용했고, 최성진-이찬동-루컹이 수비라인을 구성했다. 미드필드진에 배현서-김정현-김하민-손호준이 자리했고, 2선의 권기표-윤일록이 최전방의 원기종을 받쳤다.

전반 초반 양 팀은 신중한 탐색전을 펼치며 차분하게 경기에 임했다. 전반 25분 서울 이랜드가 재빠른 역습으로 결정적인 기회를 맞았다. 이주혁이 왼쪽 측면을 파고든 뒤 쇄도하는 박창환에게 패스를 내줬고, 박창환이 아크 정면에서 시도한 오른발 중거리 슈팅이 이범수의 정면으로 향했다.

경남 역시 가만 있지 않았다. 전반 37분 윤일록의 스루패스에 이은 권기표의 박스 안 오른발 슈팅이 민성준의 선방에 막혔다. 서울 이랜드는 이어진 역습에서 이주혁의 박스 안 오른발 슈팅이 골문을 크게 벗어나며 탄식을 자아냈다. 전반 41분 에울레르의 볼 운반 이후 박재용의 아크 정면 왼발 중거리 슈팅은 골문 위로 떴다.

서울 이랜드가 포문을 열었다. 전반 43분 에울레르가 박스 안에서 감각적인 오른발 아웃프런트 패스로 연결한 볼이 걷어내려던 이찬동에게 굴절돼 골문 안으로 빨려 들어가며 자책골이 됐다. 전반 추가시간 루컹의 로빙 패스에 이은 원기종의 오른발 슈팅은 골문 왼쪽으로 벗어났다.

양 팀 모두 후반에 앞서 변화를 꾀했다. 경남은 이찬동 대신 김형원, 서울 이랜드는 오스마르·이주혁·최랑 대신 김현·가브리엘·김현우를 투입했다. 경남은 후반 4분 이범수가 조준현의 코너킥을 놓치며 볼이 흘렀으나 에울레르의 박스 안 오른발 로빙 슈팅을 무사히 잡아내며 한숨을 돌렸다.

경남은 후반 15분 윤일록과 권기표를 불러들이고 조진혁과 박민서를 투입했다. 후반 23분 조진혁과 2대 1 패스에 이은 원기종의 문전 오른발 슈팅은 김현우가 몸으로 막아냈다. 서울 이랜드는 가브리엘-김현-박재용-에울레르의 공격진을 앞세워 후반 일곱 차례의 슈팅을 퍼부었으나 좀처럼 득점 운이 따르지 않았고, 끝까지 점수 차를 지켜내며 승점 3을 챙기는 데 성공했다.