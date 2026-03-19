[GOAL 현장] ‘야고 3경기 연속골 폭발!’ 울산, 제주 2-0 누르고 파죽의 ‘3연승 선두 질주’

[골닷컴, 제주] 이현민 기자 = 울산 HD가 제주 SK 원정에서 완승을 챙겼다.

울산은 18일 오후 7시 30분 제주월드컵경기장에서 열린 제주와 하나은행 K리그1 2026 4라운드서 정승현의 선제골과 야고의 쐐기골을 더해 2-0 승리를 거뒀다.

이로써 울산은 파죽의 3연승으로 선두를 질주했다. 골잡이 야고는 3경기 연속골(4골)을 뽑아내며 승리를 책임졌다.

반면, 파울루 벤투의 오른팔인 세르지우 코스타 감독은 제주 지휘봉을 잡은 뒤 3연패(4경기 1무 3패) 수렁에 빠지며 최하위에 머물렀다.

홈팀 제주는 4-1-4-1을 꺼냈다. 기티스가 원톱, 네게바-이탈로-오재혁-김준하가 미드필더로 나섰다. 장민규가 수비형 미드필더를 맡았고, 김륜성-세레스틴-김재우-유인수가 포백을 형성했다. 김동준이 골키퍼 장갑을 꼈다.

원정팀 울산은 4-2-3-1로 맞섰다. 원톱으로 야고가 출격했고, 이희균-이동경-이진현이 2선에서 지원 사격했다. 보야니치와 이규성이 중원을 맡았고, 조현택-김영권-정승현-최석현이 수비를 구축했다. 조현우가 최후방을 지켰다.

시작 1분도 안 돼 야고가 측면에서 넘어온 크로스를 논스톱 슈팅으로 연결하며 맹공을 알렸다.

시간이 흐르면서 제주가 라인을 올리며 경기를 주도했다. 전반 14분 오재혁이 울산 측면을 파고들어 침투 패스를 넣었고, 네게바가 울산 페널티박스 안을 파고들어 오른발 슈팅 한 볼이 골대를 강타했다. 23분 스로인 혼전 상황에서 이탈로의 바이시클킥이 울산 골키퍼 조현우에게 막혔다.

울산도 물러서지 않았다. 전반 26분 이동경이 제주 아크에서 박스 안으로 패스를 찔렀고, 이희균이 돌파하다가 걸러 넘어졌으나 반칙이 선언되지 않았다. 이후 몇 차례 만들어가는 플레이로 상대를 흔들었으나 결정적인 슈팅이 안 나왔다.

제주가 모처럼 공격을 전개했다. 전반 34분 이탈로가 드리블로 울산 페널티박스 안으로 들어가 타이밍을 보다가 왼발 슈팅했지만, 볼이 골대 옆으로 흘렀다.

전반 42분경 주심이 잠시 경기를 중단했다. 앞선 울산의 공격 과정에서 이동경의 힐킥이 제주 수비수 김재우의 팔을 맞았다. 주심이 온필드리뷰 후 김재우에게 경고를 줬고, 직접 프리킥이 선언됐다. 추가시간 이동경의 왼발 프리킥이 벽에 걸렸다. 양 팀은 득점 없이 전반을 마쳤다.

후반 시작 3분 만에 울산이 선제골을 뽑아냈다. 이동경의 왼발 코너킥을 정승현이 문전 헤딩골로 연결했다.

울산이 흐름을 타는가 싶었는데, 후반 5분 주장인 김영권이 자기 진영 페널티박스 안에서 주저앉았다. 벤치에 뛸 수 없다는 신호가 들어갔고, 6분 이재익이 대신 투입됐다.

울산이 공세를 올렸다. 후반 11분 조현택이 측면에서 전방으로 긴 패스를 찔렀다. 야고가 수비 라인을 깨고 문전을 파고들었으나 슈팅까지 이어가지 못했다.

후반 18분 울산의 환상적인 콤비 플레이가 나왔다. 이동경이 제주 아크에서 전방으로 킬 패스를 찔렀고, 이희균이 문전을 파고들어 오른발 슈팅했으나 김동준에게 막혔다. 흐른 볼을 야고가 문전에서 왼발로 마무리했다.

격차가 벌어진 제주는 후반 20분 박민재와 김신진 카드를 꺼냈다. 유인수와 오재혁이 벤치로 물러났다.

울산은 후반 27분 허율, 트로야크, 벤지를 투입했다. 야고, 보야니치, 이희균에게 휴식을 줬다.

제주는 만회골을 위해 안간힘을 쏟았다. 후반 35분 네게바의 강력한 대각 슈팅이 조현우에게 걸렸다. 36분 남태희로 승부수를 던졌다. 네게바가 그라운드를 떠났다.

울산에 빨간불이 들어왔다. 후반 37분 에이스 이동경이 쓰러졌다. 신예 이민혁이 대신 들어갔다. 경기 막판 울산은 수문장 조현우의 선방과 수비진의 집중력이 더해지며 제주의 맹공을 틀어막았다. 남은 시간을 잘 보낸 울산이 적지에서 승점 3점을 손에 넣었다.