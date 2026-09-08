[GOAL 현장] '야고 빠진 울산' 김현석 감독 "극약처방...백스리로 나서고, 골키퍼까지 프레싱할 것"

[골닷컴] 김형중 기자 = 김현석 감독이 1위 서울을 맞이해 적극적인 경기를 예고했다.





울산은 8일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 하나은행 K리그1 2026 28라운드 FC서울과 홈 경기를 치른다.





야고가 퇴장 징계로 나오지 못한 울산은 에릭과 이진형, 이동경의 스리톱으로 나온다. 토마스와 이규성이 중원을 지키고, 조현택과 장시영이 양쪽 측면을 맡는다. 스리백은 김영권과 정승현, 서명관이 섰고 골문은 조현우가 지킨다.





이에 맞서는 서울은 클리말라와 문선민의 투톱으로 나선다. 바베츠와 손정범이 중원에 서고 안데르손과 정승원이 측면에서 공격을 지원한다. 김진수와 로스, 야잔, 최준의 포백에 구성윤이 장갑을 낀다.





경기 전 만난 김현석 감독은 "오늘은 좀 전략적이다. 야고의 빈 자리에 대한 극약 처방이다. 저희들은 백스리와 백포를 수시로 했다. 전략적으로 선수들이랑 좀 얘기도 했고 서울이 공격 숫자 가담이 많기 때문에 수비 안정화가 우선이다. 그 부분에 대한 전략적인 것도 선수들과 미팅 통해서 준비했다. 그래서 오늘은 백스리로 나서고, 저희들이 쓰던 3연승 할 때 어떤 그런 포메이션이랑 지금 거의 똑같다. 단지 선수들이 너무 피로감이 누적돼 있다. 근데 또 홈이라 뭐 좀 적극적으로 할 생각"이라고 말했다.





이 스리백은 지난 20라운드 서울 원정에서 승리한 뒤 3연승을 달릴 때 썼던 포메이션이다. 그날 승리의 좋은 기억을 안고 있는 울산이지만 김현석 감독은 "원정에서 쓰던 스리백보다는 좀 더 공격적이다. 1위 팀과 하지만 저희 팬들을 위해서, 쉽게 말해서 꼬랑지 내리는 것보다 상대를 어렵게 만들 수 있는 전략적인 부분을 가지고 선수들이 잘 해주리라 믿는다"라고 말했다.





이어 "백포에서 프레싱 하나 백스리에서 프레싱 하나 크게 문제는 없다고 본다. 윙백의 위치에 따라서 백스리가 백포로 변형도 되고 하기 때문에 그 부분은 선수들이랑 미팅을 통해서 다 인지가 됐다. 또 훈련도 공존에 대해 하고 나왔기 때문에 선수들이 헷갈려 하는 부분은 없다"라고 덧붙였다.





서울은 야잔이 징계에서 돌아와 로스와 센터백 조합을 이뤘다. 올 시즌 최소실점의 일등공신이다. 김현석 감독은 "제공권이 좋은 선수들이지만, 1, 2차전에서 봤듯이 뒷공간에는 약점이 있다. 또 두 선수가 빌드업 기술이 크게 뛰어나지 않기 때문에 하이프레싱을 하고 골키퍼까지 프레싱할 것"이라고 예고했다.





이날 울산은 야고 외에 말컹도 컨디션 문제로 결장한다. 후반에 경기 흐름을 바꿔줄 선수가 부족해 보이는 것도 사실이다. 이에 대해 그는 "일단 전략은 가지고 있다. 저희가 어려워진다면 트로야크를 올리는 방안, 또는 트로야크가 센터로 내려오고 승현이가 올라가는 방안, 그렇게 두 가지는 준비를 하고 있어서 그러면서 백포로 전환할 것이다. 저희들이 실점은 좀 많지만 원활하게 경기장 안에서 백스리, 백포를 쓸 수 있도록 계속 훈련도 해왔고 경기를 해왔다. 그래서 선수들이 잘 적응해서 하리라고 생각한다"라고 전했다.