[GOAL 현장] ‘아틀레티코 데뷔전’ 이강인, 맨시티전 벤치에서 시작한다

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 아틀레티코 마드리드의 새로운 7번 이강인이 상암벌에 뜬다. 이강인은 아틀레티코 유니폼을 입고 뛰는 첫 경기에서 교체 출전한다.





아틀레티코는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈 친선경기를 치른다. 지난달 파리생제르맹을 떠나 아틀레티코 이적을 확정한 이강인은 새로운 동료들과 첫 호흡을 맞출 예정이다.





이강인을 벤치에서 시작한다. 아무래도 팀 훈련을 7일 처음 시작했고 두 번밖에 동료들과 손발을 맞추지 못한 점이 작용한 것으로 보인다. 아틀레티코의 디에고 시메오네 감독은 얀 오블락 골키퍼와 다비드 한코, 로빈 레 노르망드, 호르헤 도밍게스, 다니 마르티네스, 호드리구 멘도사, 코케, 오베드 바르가스, 모르텐 히울만, 카를로스 마르틴, 아데몰라 루크만을 선발로 내세운다.





맨체스터 시티의 엔조 마레스카 감독은 잔루이지 돈나룸마, 후벵 디아스, 비토르 레이스, 요스코 그바르디올, 티자니 레인데르스, 마테오 코바치치, 사비뉴, 마테우스 누네스, 안토니 세메뇨, 필 포든, 오마르 마르무시를 먼저 출격 시킨다.





8일 사전 기자회견에 참석한 이강인은 새 팀 아틀레티코에서의 활약을 예고했다. 그는 "아틀레티코 마드리드는 제가 어렸을 때 성장하면서 많이 지켜봐 왔던 구단이다. 이렇게 좋은 구단에 와서 기쁘다"라며 "어렸을 때부터 지켜봐 왔던 아틀레티코 마드리드는 항상 하나로 똘똘 뭉쳐있고 ‘원팀(One Team)’으로서 중요한 업적을 쌓았다. 그런 아틀레티코 마드리드의 일원이 됐으니 앞으로 팀에 도움이 되기 위해 노력하고, 최종적으로는 좋은 결국을 내면서 트로피를 들어 올리는 등 함께 많은 성과를 이뤘으면 한다. 저는 오로지 승리만 목표로 하고 있다"라며 각오를 다졌다.



또 “감독님도 그렇고, 구단에서도 그렇고 저를 너무 원하셨고 저는 그 진심을 느낄 수 있었다. 아틀레티코 마드리드로 이적할 때 가장 마음이 크게 흔들렸던 부분은 결국 그거였던 것 같다”고 설명한 후 “매 시즌 스페인 라리가에서 우승 경쟁을 하고 있고, 지난 시즌엔 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 준결승에 진출하면서 경쟁력을 갖추고 있는 점도 아틀레티코 마드리드를 택한 이유”라고 말했다.





한편, 이강인은 맨시티와 경기에서 아틀레티코 공식 입단식을 치를 예정이다.