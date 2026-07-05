[GOAL 현장] '아쉬운 패배' 윤정환 감독 "잘 싸웠는데 패했다...후반 집중력과 결정력이 부족했다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 인천유나이티드의 윤정환 감독이 FC서울 원정 경기 패배에 아쉬움을 전했다.





인천은 5일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 하나은행 K리그1 2026 16라운드 원정 경기에서 0-1로 패했다. 선두 서울을 상대로 잘 싸웠지만 득점이 아쉬웠다. 결국 후반 35분 정승원에게 선제골을 내주며 아쉬운 패배를 당하고 말았다.





휴식기 이전 흐름이 좋았던 인천은 상승세를 이어가지 못했다. 특히 최근 3경기에서 7골을 폭발했던 인천은 이날 득점이 터지지 않았다. 후반 초반 이동률의 헤더 골이 나왔지만 한끗 차이로 오프사이드가 선언되며 무산된 것이 뼈아팠다.





경기 후 공식 기자회견에 참석한 윤정환 감독의 표정에도 아쉬움이 역력했다. 그는 "긴 휴식기 지내고 다시 시작했다. 내용 면에선 준비한대로 잘 풀었지만 크로스나 마무리 결정력이 부족했다. 후반전에 체력과 집중력이 떨어졌다. 충분히 막을 수 있었다고 봤는데 실점했다. 이게 축구다. 결과가 이렇게 나와 아쉽지만 발전 가능성은 충분히 보여줬다. 좀 더 가다듬어서 준비하겠다. 여름이다 보니 체력적인 부분을 효율적으로 써야 한다. 좀 더 선수들과 고민해서 실수나 여러가지 부분을 수정하겠다. 오늘 선수들 열심히 해줬지만 팬들께 죄송하다. 결과를 가져와야 할 때 못 가져오는 게 부족한 부분이다. 힘내서 다음 경기 준비하겠다"라고 말했다.





패했지만 잘된 부분에 대해선 "서울이 전방압박이 굉장히 좋은 팀인데 풀어나오는 걸 잘 준비했다. 3인 빌드업 뿐만 아니라 포백의 빌드업도 잘했다고 생각한다"라고 평가했다. 잘 안된 부분은 "후반 집중력이 아쉽다. 그 부분이 미숙하지 않았나 싶다"라고 말했다.





이날 윤정환 감독은 무고사를 후반에 투입했다. 이에 대해 "마지막 찬스를 컨트롤 잘했으면 좋은 모습 보여줬을 거다. 페리어나 이청용도 컨디션이 좋았다. 컨디션을 올리는 과정이라 오늘 후반에 들어갔다. 무고사의 결정력이 좋은 건 알지만 전반부터 뛸 수 있는 모습이 나와야 한다. 무고사가 여름에 약한 부분이 있어서 다음 경기는 잘 생각해서 멤버를 짜야할 것 같다"라고 전했다.





이날 경기장에는 많은 팬들이 모였다. 인천 원정 팬들도 5000여 명이 모였다. 윤정환 감독은 "월드컵을 통해서 많은 축구 팬들이 경기장을 많이 안 오시면 어쩌나 생각했는데 많은 분들이 오셔서 감사하다. 저희는 좋은 경기력으로 많은 팬들에게 즐거움을 드려야 한다. 그게 K리그가 살아가는 방법이다. 대표팀은 대표팀이고, K리그는 K리그다"라고 말했다.