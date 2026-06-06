[GOAL 현장] '승점 1→승점 3 극적 결승골' 일류첸코 "자신감을 주는 골, 후반기 더 많은 골 넣을 수 있을 것"

[골닷컴, 화성] 김형중 기자 = 일류첸코가 극장골을 터트리며 수원삼성이 화성FC 원정에서 극적인 역전승을 거뒀다.





수원은 6일 오후 7시 30분 화성종합경기타운에서 열린 하나은행 K리그2 2026 15라운드 원정 경기에서 2-1로 승리했다. 전반전 장민준에게 선제골을 내줬지만 후반전 강현묵과 일류첸코의 연속골에 힘입어 극적인 승점 3점을 따냈다.





전반전 수원은 경기가 잘 풀리지 않았다. 슈팅은 모두 빗나갔고 급기야 전반 41분 화성의 첫 번째 슈팅에 실점을 내줬다. 하지만 교체자원 강현묵과 일류첸코가 모두 득점을 뽑아내면서 경기를 뒤집었다. 이정효 감독의 용별술이 통하는 순간이었다. 특히 일류첸코는 후반 추가시간 막판 집중력을 발휘하며 골망을 흔들어 팀에 귀중한 승점 3점을 안겼다.





경기 후 수훈선수 인터뷰에 나선 일류첸코는 "힘든 경기였다. 두 팀 모두 많은 전환이 있었고 상대방에게 볼을 많이 내줬다. 하지만 좋은 결과가 나왔다"라고 소감을 전했다.





전반기를 마친 소감에 대해선 "더 많은 골을 넣고 싶다. 충분하지 않다. 휴식기 잘 쉬고 준비 잘해서 후반기에는 더 많은 골로 보답하겠다"라고 말했다.





득점 순간의 설명도 이어갔다. 그는 "세트피스 상황이었다. 세컨드 볼이 굴절되며 안으로 들어왔고 예상했던 방향으로 와서 마무리 할 수 있었다"라고 돌아봤다.





일류첸코는 전반기 기대했던 것 보다 득점이 안 나왔다. 팬들은 실망했고 선수 자신도 쫓기는 듯해 보였다. 이날 터트린 결정적인 득점으로 그나마 마음의 짐을 내려놓을 수 있었다. 그는 "자신감을 주는 골이다. 이번 시즌 남은 경기에서 더 자신감을 얻고 더 많은 골을 넣을 수 있을 것 같다"라고 말했다.





후반 교체로 들어간 일류첸코는 이정효 감독의 지시를 정확히 수행했다. 그는 "후반에 전술적으로 작은 변화를 줬다. 감독님께서 그런 움직임에 대해 이야기해주셨고, 저에게는 스트라이커이기 때문에 득점을 하라고 말씀해주셨다"라고 밝혔다. 결국 이정효 감독의 지시대로 득점을 뽑아낸 것이다.





수원은 지난 라운드 충남아산 원정에서 불의의 일격을 당하며 3위까지 밀렸다. 일류첸코는 골대를 때리며 고개를 숙였다. 그는 "지난주 경기와 오늘 경기가 비슷했다. 그때는 슈팅이 골대를 맞고 나왔고 파울리뇨 슈팅도 들어갔으면 어떻게 될지 몰랐다. 오늘은 자신이 있었다. 무조건 이길 수 있다는 생각이 있어서, 마지막 순간에 지난 경기처럼 놓치지 않았고 승점 3점을 따낼 수 있었다"라고 전했다.