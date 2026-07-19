[GOAL 현장] '송민규 선발 복귀' K리그1 선두 FC서울, 부천 원정 승리 정조준

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = K리그1 선두 FC서울이 부천FC1995와 원정 경기에서 승점 3점을 노린다.





서울은 19일 오후 7시 30분 부천종합운동장에서 하나은행 K리그1 2026 18라운드 부천과 원정 경기를 치른다. 리그 1위를 질주 중인 서울은 이날 경기 승리로 선두 자리를 굳건히 지키겠다는 각오다.





18일 열린 경기에서 2위 전북현대가 인천유나이티드 원정에서 패하며 3위로 떨어졌고 김천상무를 꺾은 강원FC가 2위롤 점프했다. 현재 승점 차는 5점으로 서울이 부천상대로 승리하면 8점 차로 벌릴 수 있다.





김기동 감독은 선발 명단에 약간의 변화를 줬다. 골키퍼 구성윤이 골문을 지키고, 김진수, 로스, 야잔, 박수일의 포백으로 나왔다. 중원은 바베츠와 이승모가 지키고 양 측면은 정승원과 송민규가 나선다. 투톱은 조영욱과 클리말라의 몫이었다.





송민규가 선발 자리에 복귀했다. 휴식기 이후 두 경기에서 교체로 나왔던 송민규는 이날 왼쪽 미드필더로 선발 출전하며 서울 공격에 힘을 싣는다. 또한 오랜만에 박수일이 선발 출전한다. 올 시즌 리그 전 경기 오른쪽 풀백으로 선발 출전했던 최준이 벤치로 물러나고 박수일이 기회를 받았다. 차주 주중 경기로 19라운드가 예정됨에 따라 체력 안배 차원인 것으로 보인다.





한편, 홈 팀 부천은 스리백으로 맞선다. 김형근 골키퍼가 장갑을 끼고, 백동규, 페트릭, 홍성욱이 수비를 맡는다. 5명의 미드필더는 김민준, 김상준, 성예건, 안태현, 한지호가 낙점 받았고, 투톱은 박정인과 갈레고가 나선다. 성예건은 이날 K리그 데뷔전을 치른다. 부천은 현재 10위를 마크하고 있고, 이날 경기 승리하면 대전하나시티즌을 따돌리고 9위로 올라설 수 있다.