[GOAL 현장] ‘손흥민 차범근 넘고 가는 길이 레전드’ 韓 A매치 최다골 달성, “기록은 깨기 위해 만들어지는 것”

[골닷컴, 용인] 반진혁 기자 = 손흥민이 차범근을 넘고 레전드의 길을 계속 걷는다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 치러지는 우즈베키스탄과 하나은행 초청 친선경기에서 2-0으로 승리했다.

손흥민은 이날도 선발로 출격했고 프리킥 상황에서 존재감을 발휘했다. 전반 6분 낮게 깔아찬 슈팅이 그대로 득점으로 연결됐다.

손흥민은 A매치에서 58골로 레전드 차범근과 어깨를 나란히 했다. 우즈베키스탄을 상대로 득점포를 가동하면서 59득점 고지에 올랐고 대한민국 A매치 최다 득점자에 이름을 올렸다.

손흥민은 경기 후 “역사를 쓸 수 있게 돼서 영광이다. 대표팀 일원으로서 자랑스럽게 생각한다. 어릴 때부터 꿈꾸던 태극마크를 달고 이렇게 많은 골을 넣었다. 모든 선수들, 감독님, 코치님, 항상 그 자리에서 응원해 주신 팬분들께 진심으로 감사드린다고 말씀 꼭 전하고 싶다”고 소감을 전했다.

손흥민이 대한민국 최다 득점 기록을 세운 건 48년 만이다. 취할 법도 하지만, “빨리 깨지면 좋겠다. 기록은 깨기 위해 만들어지는 것이다. 나보다 더 훌륭한 후배들이 빨리 이 기록 깰 수 있으면 좋겠다”며 겸손함을 보이기도 했다.

손흥민이 넘어선 건 레전드 차범근이다. 기록 달성 이후 연락을 나눴을까?

이에 대해서는 “따로 연락 주신 건 없다. 내가 하기도 좀 창피하다. 언제나 위대하신 분이다. 계속 이렇게 이름을 듣게 되는 것도 창피한 거 같은데 차범근 감독님 덕분에 대한민국 축구가 이렇게 발전할 수 있었다”고 언급했다.

이어 “차범근 감독님 같은 선수가 되고 싶어서 축구를 시작했다. 나 때문에 감독님 이름이 빠지게 되는 게 너무 죄송스럽다. 그것 때문에라도 더 잘해야 된다는 책임감이 있다”며 레전드를 치켜세웠다.

대한민국은 9, 10월 A매치를 마쳤다. 모레노 감독 체제에서 4경기 2승 1무 1패의 성적으로 신고식을 치렀다.

손흥민은 “부족했지만, 좋았던 부분도 있었다. 안 좋은 경기는 분명히 개선 해야 한다. 4연전이라는 특성으로 호흡을 많이 맞춰볼 수 있을 것이라는 생각을 할 수도 있다. 하지만, 회복한 시간이 부족했다. 훈련하고, 경기하고, 회복하고 또 경기하는 패턴이다. 그럼에도 노력하는 모습을 보여준 선수들에게 너무 고맙다”고 말했다.

끝으로 “매번 좋은 경기만 할 수 없다. 분위기가 떨어진 건 그만큼 걱정도 많이 하고 애정이 많다는 걸 느꼈다. 선수들이 반등의 기회로 삼아 더 열심히 하는 계기 만들게 된 것 같아서 너무 보기 좋았다”며 더 좋은 모습을 돌아오겠다고 다짐했다.

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