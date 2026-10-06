[GOAL 현장] ‘손흥민 선발 출격! 韓 최다골 조준’ 오현규-이강인-황희찬 출격! 수문장은 조현우

[골닷컴, 용인] 반진혁 기자 = 손흥민이 최다골을 조준한다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 하나은행 초청 친선경기를 치른다.

대한민국은 오세훈, 손흥민, 이강인, 박진섭, 황희찬, 이재성, 조현택, 김태현, 김태현, 이한범, 조현우가 선발 출격한다.

부상으로 개인 훈련을 진행했던 김민재는 명단 제외로 휴식을 취한다.

손흥민은 이날 경기에서 대한민국 A매치 최다골을 조준한다. 58골을 기록하면서 레전드 차범근과 어깨를 나란히 했다.

손흥민이 우즈베키스탄을 상대로 득점포를 가동한다면 대한민국 A매치 최다 득점자가 된다.

대한민국은 이번 A매치 기간을 새로운 사령탑 체제에서 시작했다. 모레노 감독이 지휘봉을 잡은 것이다.

모레노 감독은 6경기 계약을 체결했다. 11월까지 지휘봉을 잡는 것이다. 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라에 이어 어느덧 4경기째다.

대표팀 분위기 반전과 함께 모레노 감독의 희망 찬가가 힘을 받기 위해서는 반드시 우즈베키스탄 사냥이 필요하다.

모레노 감독은 우즈베키스탄 경기를 끝으로 보완할 시간을 갖고 11월 A매치에 집중한다. 직후 계약 연장 등 거취가 결정된다.

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