[GOAL 현장] ‘손흥민 대한민국 최다골 달성’ 우즈베키스탄 뚫렸다! '기가 막힌 프리킥 득점포'

[골닷컴, 용인] 반진혁 기자 = 손흥민이 대한민국 최다 기록을 세웠다.



모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 치러지는 우즈베키스탄과 하나은행 초청 친선경기에서 1-0으로 전반을 진행 중이다.



대한민국은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 손흥민, 오세훈이 투톱을 구성했고 황희찬, 이강인이 측면에 배치됐다. 이재성과 박진섭이 중원을 형성했고 조현택, 김태현, 이한범, 김태현이 수비를 구축했다. 골문은 조현우가 지켰다.



대한민국은 시작부터 공세를 퍼부었다. 전반 4분 손흥민 슈팅이 우즈베키스탄 수비 손에 맞으면서 프리킥이 선언됐다.



손흥민은 오른쪽 아래로 깔아 차는 슈팅을 선보였는데 그대로 득점으로 이어졌다. 동시에 대기록을 세웠다.



손흥민은 A매치에서 58골을 기록하면서 레전드 차범근과 어깨를 나란히 했다.



손흥민이 우즈베키스탄을 상대로 득점포를 가동하면서 대한민국 A매치 최다 득점자에 이름을 올렸다.



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