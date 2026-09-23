[GOAL 현장] ‘손흥민 계속해서 주장직 유지’ 모레노 감독, “변화 주는 건 어렵다고 판단”

[골닷컴, 천안] 반진혁 기자 = 손흥민이 계속해서 주장직을 유지한다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 하나은행 초청 친선경기를 치른다.

모레노 감독은 경기 하루 전날 천안에 위치한 코리아풋볼파크에서 진행한 기자회견에 참석했다.

모레노 감독은 “축구에서는 결과가 가장 중요하다. 하지만, 과정 역시 무시할 수 없다. 우리가 추구하는 축구를 펼치고 하나의 팀으로 움직이면서 정한 판단 기준을 경기에서 제대로 수행해야 한다. 선수들이 요구한 역할을 충실히 이행하고 팀에 녹아든다면 자연스럽게 따라올 것이다”며 경기력과 승리라는 두 마리 토끼를 챙기겠다고 다짐했다.

이어 “균형이 중요하다. 선수들과 대화를 나누며 요구사항을 전달하고 훈련을 통해 서로를 파악할 것이다. 실전에서는 훈련에서 확인하기 어려운 부분까지 볼 수 있다. 경기를 통해 선수들의 경기력과 컨디션을 점검하고, 각자의 특성을 파악해 가장 적절한 조합과 배치를 찾겠다”며 구성에 대한 힌트를 제공했다.

모레노 감독 체제로 새롭게 시작하는 만큼 주장에 변화가 있을지도 관심이 쏠렸다.

이에 대해서는 “기존 체제를 유지하기로 했다. 아직 선수들을 충분히 파악하지 못한 상황에서 변화를 주는 것은 어렵다고 판단했다”며 손흥민의 주장직을 유지하기로 했다고 밝혔다.

이어 “특정 선수와의 관계에만 초점을 맞추고 싶지는 않다. 모두와 좋은 관계를 형성하는 것이 중요하다. 인간적으로 신뢰를 쌓는 것이 프로 선수로서의 관계를 발전시키는 데도 도움이 된다고 본다. 대표팀의 모든 구성원과 긍정적인 관계를 만들어가겠다”고 덧붙였다.

손흥민은 북중미 월드컵에서 미디어와 마찰을 빚는 등 불미스러운 일이 있었다.

모레노 감독은 “말씀드리기 어렵다. 무언가를 요구하기 위해 온 것이 아니라 좋은 결과를 만들기 위해 왔다. 팀을 자랑스럽게 이야기할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다. 선수들과 나눈 개별적인 대화에 대해서는 공개하지 않겠다. 내가 당시 상황을 직접 경험한 것도 아니다”며 말을 아꼈다.

사진=대한축구협회