[GOAL 현장] ‘소문난 잔치 먹을 것 없더라니’ 전북-서울의 추격과 수성, ‘전설 매치 0-0 무승부’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전설 매치라는 소문난 잔치에 먹을 것은 없었다.

전북과 서울은 1일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

전설 매치는 라이벌 매치를 표현하는 단어로 전북과 서울의 앞 글자를 따서 만들었다. 1, 2위 대결이 보여준 것 없이 아쉽게 끝이 났다.

이날 결과로 1위 서울은 승점 9점 차이를 유지했고, 2위 전북은 격차 좁히기에 실패했다.

전북은 4-2-3-1 포메이션을 꺼냈다. 기티스가 최전방, 이승우, 강상윤, 김승섭이 2선에 위치했다. 김진규와 오베르단이 허리를 구성했고 최우진, 김영빈, 조위제, 김태환이 수비를 구축했다. 골문은 송범근이 지켰다.

서울은 4-4-2 포메이션으로 대응했다. 클리말라, 안데르손 투톱을 가동했고 송민규, 정승원이 측면에 배치됐다. 바베츠와 손정범이 중원을 구성했다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 최준이 이뤘고 골키퍼 장갑은 구성윤이 꼈다.

전북이 초반 공격권을 잡았다. 계속해서 주도권을 잡았고 전반 10분 조위제가 아크 부근에서 회심의 슈팅으로 분위기를 끌어올렸다. 서울도 맞불을 놨다. 전반 19분 야잔이 날카로운 슈팅으로 대응했다.

이후 지루한 공방전으로 이어졌다. 점유율을 늘리면서 상대의 틈을 노렸지만, 좀처럼 균열이 생기지는 않았다. 선제 실점을 내주지 않는 것에 초점을 맞췄고 0-0 스코어로 전반전은 끝났다.

전북이 후반전 기선 제압에 나섰다. 후반 3분 역습 이후 김진규의 날카로운 슈팅을 통해 포문을 열었다. 후반 5분에는 이승우가 드리블 돌파 이후 회심의 슈팅을 선보이면서 분위기를 끌어올렸다.

전북이 계속해서 두드렸다. 후반 8분 역습 상황에서 후방 패스를 받은 기티스가 내준 볼을 이승우가 슈팅까지 연결했지만, 골문을 벗어나면서 아쉬움을 삼켰다.

서울도 반격에 나섰다. 후반 11분 송민규가 기회를 엿봤고 돌파 후 회심의 슈팅을 선보이면서 맞불을 놨다.

경기는 불이 붙었다. 전북이 고삐를 당겼다. 후반 14분 오베르단이 득점을 노렸지만, 수비 맞고 굴절 후 골키퍼로 향하면서 고개를 숙였다.

전북은 교체 카드를 꺼냈다. 후반 15분 김승섭, 이승우를 빼고 김예건, 이탈로를 투입하면서 측면 공격에 변화를 줬다. 서울은 송민규를 불러들인 후 문선민을 선택했다.

서울이 기회를 잡았다. 후반 20분 문선민의 패스를 받은 손정범이 슈팅을 선보였지만, 골대를 강타하면서 아쉬움을 삼켰다.

전북의 신입생 이탈로가 움직였다. 후반 27분 왼쪽 측면에서부터 날카로운 돌파 이후 회심의 슈팅을 선보이면서 존재감을 과시했다.

서울도 두드렸다. 후반 40분 김진수의 패스를 받은 문선민이 결정적인 슈팅을 선보였지만, 골키퍼 정면으로 향하면서 득점으로는 이어지지 않았다.

결국, 득점은 나오지 않았다. 기대를 모았던 1, 2위 대결 전설 매치는 0-0 무승부로 끝났다.

사진=한국프로축구연맹