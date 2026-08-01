[GOAL 현장] ‘선두 굳히기vs추격’ 서울-전북의 전설 매치, ‘기티스-이승우vs클리말라-안데르손’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전설 매치에서 웃는 팀은?

전북현대와 FC서울은 1일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기를 치른다.

전북은 기회를 잡았다. 지난 라운드에서 포항스틸러스를 2-0으로 꺾으면서 분위기 반전에 성공했다.

2위 전북이 선두 서울을 상대로 승리한다면 격차는 6점까지 좁혀지면서 추격 의지를 불태울 수 있다.

서울은 잘 나가다가 울산HD와의 20라운드 경기에서 1-3으로 완패하면서 분위기가 꺾였다. 전북을 상대로 승리가 필요한 이유다.

서울이 전북을 상대로 승리한다면 격차를 12점까지 벌릴 수 있어 선두 굳히기 분위기가 감지될 수 있다.

이니셜을 따 전설 매치로 불리는데 이번 시즌은 지난 4월 맞대결을 펼쳤는데 서울이 안방에서 1-0 승리를 거둔 바 있다.

전북은 기티스, 이승우, 강상윤, 김승섭, 김진규, 오베르단, 최우진, 김영빈, 조위제, 김태환, 송범근이 출격한다.

벤치에서는 모따, 김예건, 감보아, 맹성웅, 이상명, 박지수, 연제운, 이주현 그리고 신입생 이탈로가 대기한다.

서울은 안데르손, 클리말라, 정승원, 손정범, 바베츠, 송민규, 최준, 야잔, 로스, 김진수, 구성윤이 선발 명단에 이름을 올렸다.

서울의 벤치는 조영욱, 문선민, 정현우, 이승모, 황도윤, 박성훈, 이한도, 박수일, 임준섭이 대기한다.

사진=한국프로축구연맹