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[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 대전하나시티즌이 K리그1 챔피언 FC서울에 패하며 10경기 무패행진이 끊겼다.

대전은 28일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드 서울과 원정 경기에서 4-1로 대패했다. 전반에만 손정범과 조영욱에게 두 골을 허용한 대전은 후반전 루빅손의 만회골로 추격했지만, 또 다시 손정범과 야잔에 실점하며 무너졌다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 황선홍 감독은 "변명의 여지 없는 완패다. 선수들은 끝까지 최선 다했다. 제가 더 노력해야 한다. 팬들께 죄송하고 남은 경기 잘 추스려서 마무리하겠다"라고 말했다.

전반부터 대전의 경기력이 좋지 않았다. 황선홍 감독은 "전반전에도 거의 5미터, 10미터 미스가 너무 많아서 축구를 할 수 없는 상황이었다. 전반 끝나고 선수들에게 얘기했다. 분위기를 이겨내지 못하는 게 아직 우리가 해야할 일이다. 기본적인 것이 미흡했다. 상대 분위기에 미스가 너무 많이 나왔다"라고 평가했다.

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한 경기 남은 가운데 아직 2위 희망이 있다. 29일 울산HD의 전북현대와 경기 결과를 봐야겠지만 마지막 라운드 울산과 맞대결에서 결정날 수 있다. 그는 "저희는 울산이 어떻게 되냐에 따라 달라질 수 있는데 최선을 다하는 거밖에 답이 없다. ACL도 있지만 모든 경기를 이기기 위해서 최선을 다해야 한다"라고 전했다.

이날 경기가 끝난 뒤 서울 벤치와 대전의 일부 선수들이 충돌했다. 이에 대해 "파악을 해봐야겠지만 말씀드리고 싶은 건, 서울의 우승은 축하해야한다. 축하드리고, K리그에도 리스펙트, 존중의 문화가 있어야 된다고 한다. 존중이 없으면 축구든 인생이든 없다. 승자의 모습을 보여야 한다"라고 말했다.