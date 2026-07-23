[GOAL 현장] '서울 원정 패배→2연패 수렁' 포항 박태하 감독 "오랜만에 홈에서 하는 다음 경기 승리하겠다"

[골닷컴] 김형중 기자 = K리그1에서 포항스틸러스가 FC서울에 패했다. 순위 상승의 기회를 놓친 포항은 5위에 머물렀다.





포항은 22일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 서울과 하나은행 K리그1 2026 19라운드 원정 경기에서 1-3으로 패했다. 전반전 클리말라의 선제골로 내준 포항은 후반전 상대 자책골로 균형을 맞췄지만 정승원에게 연속골을 내주며 두 골 차 패배를 당했다.





경기 후 공식 기자회견에 참석한 박태하 감독은 "결과는 패배했지만 선수들은 열심히 했다. 하고자 하는 모습 보여줬다. 부상 선수들도 많고 변명이지만 어린 선수들로 구성해 활용했다"라고 말했다.





이어 "결과가 안 좋으면 받아들여야 한다. 체력이 좋고 안 좋고를 떠나서 저희가 득점을 하는 게 중요하다. 득점 찬스에서 우리는 못했고 서울은 했다. 체력적인 부분도 영향이 없었다고 할 수는 없다. 다음 경기가 이틀 후에 있기 때문에 잘 준비하겠다"라고 전했다.





두 경기 5골을 내주며 2연패를 당했다. 박태하 감독은 "첫 번째 골은 박스 안에서 마크하던 김호진 선수가 경험이 많지 않아서 실점했다. 선수들이 지금 당장 하는 게 중요한 게 아니라 앞으로 나아가는 게 중요한 것 같다. 전술적으로 조금씩 만들어가고 있다"라고 했다.





포항은 원정 10연전을 마치고 이제 홈으로 돌아간다. 이번 주말 홈에서 전북과 상대한다. 그는 "홈에서 하니깐 승리가 목표고, 이틀 동안 빨리 회복해서 오랜만에 홈에서 하는 경기에서 승리하도록 노력하겠다"라고 말했다.