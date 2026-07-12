[GOAL 현장] '서울 원정 압도' 강원FC 정경호 감독 "아부달라, 송준석 슈팅 두고두고 생각날 것... 선수들 대견"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 상승세의 강원FC가 FC서울 원정에서 승점 1점을 챙겼다.





강원은 12일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 17라운드 서울과 원정 경기에서 0-0으로 비겼다. 이로써 강원은 7승 7무 3패 승점 28점으로 3위에 올랐다. 포항스틸러스와 승점이 같았지만 다득점에서 앞섰다.





강원은 슈팅 숫자와 유효슈팅 숫자 모두 서울에 앞선 경기를 했다. 하지만 득점이 터지지 않아 승점 1점에 그쳤다.





강원의 정경호 감독은 경기 후 공식 기자회견에서 “벤치에 있는 저도 힘들 정도로 날씨가 정말 더웠다. 선수들 정말 대견하다. 이런 날 서울까지 와 주신 팬들도 동기부여가 됐다. 이런 응원 덕분에 승점을 따냈다”라고 했다.





이어 “준비한 것에서 벗어나지 않았다. 준비한대로 했고 상대를 잘 막았다. 상대의 개인 능력이 좋아 잘 대비했는데 잘 됐다. 원정에서 승점 1점이지만 아쉬운 1점이었다. 강원이 리그 1위 팀 상대로 이만큼 대등한 경기를 한 것이 발전한 것 같다. 아부달라의 마지막 슈팅과 송준석의 골대 맞은 슈팅이 들어갔다면 어땠을까 하고 두고두고 생각날 것 같다. 강원이 최근 대전, 울산, 전북, 서울 상대로 대등하게 하고 우리 경기를 하며 압도하고 우리 모델대로 간다는 건 희망적이다. 잘 회복에서 분위기 잘 이어가도록 하겠다. 감독으로서 준비 잘하고 주기화 잘 짜겠다”라고 말했다.





결국 득점이 문제였다. 정경호 감독 말대로 송준석의 슈팅은 골대를 맞았고 아부달라의 결정적 찬스는 구성윤 골키퍼에게 막혔다. 그는 “마지막 득점에 대한 부분은 연습도 많이 하고 파이널 서드에서 마무리 하는 건 영원한 숙제다. 어제 수원삼성 경기도 봤는데 34개 슈팅하고 1골 밖에 못 넣고 졌다. K리그와 한국 축구가 발전하려면 이런 찬스에서 넣어줘야 한다. 빅 찬스 놓친 건 정말 아쉽다. 빨리 잊어버리고 좋았던 부분 가지고 끌고 가겠다”라고 전했다.





정경호 감독은 “강원과 서울은 최소 실점 1, 2위 팀이다. 김기동 감독님은 제가 수석코치 시절부터 맞붙고 있다. 양 팀 모두 잘 준비했고 경기도 잘 했다. 서울 선수들이 끝나고 저에게 와서 ‘강원 선수들 정말 잘 뛰고 에너지가 좋다’고 하더라. 선수들 정말 잘 해줬다”라고 했다”라고 이야기했다.





강원은 올 시즌 많이 뛰는 축구로 상대를 압도하고 있다. 이에 대해 “고강도 런닝, 고강도 액션, 스프린트에 대해 이야기 많이 한다. 동계 때부터 웨이트를 컴플렉스 형태로 하고 있고 주기화도 4일, 5일 나눠서 강도를 조절한다. 적당히 요소를 넣어 퍼포먼스가 나온다. 결국 회복과 준비가 4~5일 주기화 동안 나와야 한다. 잘 정립이 되어 있어서 이 게임 모델이 잘 나오고 있다”라고 설명했다.