[GOAL 현장] '생애 첫 국가대표 발탁' 19세 미드필더 손정범 "꿈만 같다... 제 모습 잘 보여드리겠다"

[골닷컴, 베트남 하노이] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 국가대표팀 감독이 11월 A매치 명단을 발표했다.

1996년생 3인방의 합류가 큰 관심사로 떠오른 가운데 모레노 감독의 명단에는 새 얼굴의 깜짝 발탁도 있었다. 아시안게임을 다녀온 수비수 김지수와 신민하 등이 이름을 올렸다.

그리고 또 한 명의 이름이 팬들을 깜짝 놀라게 했다. 바로 FC서울의 19세 미드필더 손정범이다.

오산고를 졸업하고 올 시즌 프로에 데뷔한 손정범은 K리그1 30경기에 나서 2골 2도움을 기록했다. 중원의 바베츠와 호흡을 맞추며 서울 미드필드의 활력이 되었다. 아직 경험이 많지 않아 실수도 있긴 하지만 많은 활동량을 바탕으로 에너지 역할을 하고 있다.

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서울은 28일 베트남 하노이에서 열린 비엣텔FC와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 경기를 치렀다. 손정범은 후반 교체로 나와 5-0 대승에 일조했다.

29일 한국으로 돌아가는 비행기 탑승을 기다리며 그를 만났다. 손정범은 대표팀 발탁 소식에 대해 "정말 몰랐다. 에이전트 대표님이 '축하한다'고 하셔서 무슨 말씀인가 했다. 그리고 나서 많은 분들이 축하를 해주셨다"라고 말했다.

전혀 기대를 못하고 있었다는 손정범은 "손흥민 선수와 황인범 선수를 만나고 싶다"라며 "어릴 때 중계로만 보며 제가 꿈을 키울 수 있게 한 선수들인데, 같이 운동을 할 수 있다는 것이 정말 영광스럽다"라고 전했다.

지난 6월 양양 전지훈련에서 만난 그는 두 가지 꿈을 이야기했다. 하나는 해외진출이었고 다른 하나는 대표팀 발탁이었다. 두 개의 꿈 중 하나를 이룬 19세 손정범은 "앞으로 더 잘해야 한다. 떨리지만 제 모습을 잘 보여드리겠다"라고 전했다.