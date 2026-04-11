[GOAL 현장] ‘벤투 오른팔 韓축구 적응했다’ 제주, 포항 2-0 완파... 2연승 질주

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 과거 대한민국 축구대표팀에서 파울루 벤투 감독의 오른팔이었던 세르지우 코스타 제주 SK 감독이 K리그1 무대에 적응했다. 제주가 적지에서 유효슈팅 두 방을 모두 골로 적중시키며 포항 스틸러스를 제압했다.

제주는 11일 오후 2시 포항스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2026 7라운드서 장민규와 신상은의 연속골에 힘입어 포항에 2-0 승리를 거뒀다.

이로써 제주는 2연승 승점 8점으로 최하위 탈출에 성공, 단숨에 5위로 도약했다. 반면, 연승 행진을 2에서 멈춘 포항은 승점 9점으로 4위에 유지했다. 양 팀의 순위는 향후 경기 결과에 따라 바뀔 수 있다.

홈팀 포항 박태하 감독은 4-2-3-1을 가동했다. 이호재가 최전방에 배치됐고, 조르지-황서웅-주닝요가 2선에서 지원했다. 김승호와 니시야 켄토가 허리를 맡았고, 어정원-한현서-박찬용-신광훈이 포백을 구축했다. 황인재가 골키퍼 장갑을 꼈다.

원정팀 제주는 5-4-1로 맞섰다. 신상은이 원톱으로 나섰고, 네게바-이탈로-장민규-김준하가 미드필더에 자리했다. 유인수-세레스틴-토비아스-김재우-김륜성이 파이브백을 형성했다. 김동준이 최후방을 지켰다.

전반 초반 포항이 주도하는 모양새였고, 제주는 수비에 집중했다. 전반 10분 포항 조르지가 측면에서 오른발로 감아 올린 크로스가 문전으로 향했고, 이호재의 헤더가 약했다.

제주도 물러서지 않았다. 전반 12분 김륜성 코너킥에 이은 토비아스의 문전 헤더가 간발의 차로 포항 골문을 벗어났다.

전반 17분 제주가 깜짝 선제골을 뽑아냈다. 포항 아크 먼 거리에서 볼을 가로채 김준하가 드리블 돌파 후 페널티박스 안으로 패스를 찔렀고, 장민규가 파고들어 지체 없는 오른발 대각 슈팅으로 골망을 흔들었다.

일격을 당한 포항이 반격했다. 전반 22분 제주 문전 혼전 상황에서 주닝요의 헤더가 골라인을 통과하기 직전 수비수에게 걸렸다.

제주가 패스 한 방으로 포항을 또 허물었다. 전반 27분 세레스틴이 전방으로 로빙 패스를 찔렀고, 신상은이 포항 박찬용과 경합을 이겨내고 문전으로 침투했다. 이어 골키퍼 황인재를 앞에 두고 오른발로 가볍게 찍어 차 득점에 성공했다.

실수로 두 골을 헌납한 포항이 다시 고삐를 당겼다. 전반 34분 조르지가 높게 올린 크로스를 잡은 이호재가 제주 문전에서 터치 후 슈팅한 볼이 차단됐다. 37분 포항 터치라인 부근에서 주닝요와 제주 네게바가 신경전을 벌이며 분위기를 달아올랐다.

포항은 전반적으로 빌드업이 원활하지 않았고, 상대 진영에서 패스와 퍼스트터치 미스가 자주 노출됐다. 반대로 제주는 준비한대로 콤팩트한 수비 블록을 형성하며, 상대의 강점을 잘 무력화시키며 성공적인 전반을 보냈다. 제주가 포항에 2-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

포항은 후반 시작과 동시에 기성용, 정한민, 김예성을 투입했다. 켄토, 조르지, 김승호가 벤치로 물러났다.

포항의 맹공이 시작됐다. 후반 2분 기성용의 대포알 중거리 슈팅이 제주 골키퍼 김동준에게 막혔다. 5분 주닝요의 크로스를 받은 이호재가 제주 문전에서 터닝슛 한 볼이 김동준 품에 안겼다.

제주는 후반 7분 신상은 대신 박창준을 넣었다. 그러나 포항이 계속 경기를 주도했다. 포항은 후반 19분 김용학 카드를 꺼내면서 주닝요에게 휴식을 줬다.

제주는 후반 22분 김준하를 빼고 권창훈 카드를 꺼냈다. 포항은 29분 완델손이 들어갔다. 분투한 황서웅이 그라운드를 떠났다.

포항이 계속 주도했지만, 제주의 끈끈한 수비를 뚫는데 어려움을 겪었다. 포항은 운도 따르지 않았다. 후반 44분 이호재 크로스에 이은 어정원의 문전 헤더가 골대를 강타했다. 남은 시간을 잘 버틴 제주가 힘든 원정에서 승점 3점을 손에 넣었다.