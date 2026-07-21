[GOAL 현장] ‘무고사 PK 결승골’ 인천, 울산에 2-1 극장 승... 2연승 질주

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 인천 유나이티드가 울산 HD 원정에서 짜릿한 승리를 챙겼다.

인천은 21일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 울산과 하나은행 K리그1 2026 19라운드서 페리어의 선제골로 앞서갔지만, 이동경에게 동점골을 내줬다. 후반 추가시간 무고사가 본인이 얻은 페널티킥을 직접 마무리하며 2-1 승리를 거뒀다.

이로써 인천은 2연승을 질주, 승점 27점 6위로 도약했다. 반면, 후반기 첫 승이 불발된 울산(승점28)은 불안한 4위를 유지했다.

홈팀 울산은 3-5-2를 가동했다. 에릭을 최전방에 두고 이동경이 프리롤을 맡았다. 장시영-보야니치-트로야크-이진현-최석현이 미드필더로 나섰다. 이재익-정승현-서명관이 스리백을 형성했고, 조현우가 골문을 지켰다.

원정팀 인천은 4-4-2로 맞섰다. 페리어와 이청용이 투톱으로 출격했고, 제르소-이명주-서재민-김성민이 뒤에서 지원 사격했다. 이주용-후안이비자-김건희-김명순이 수비를 구축했고, 김동헌이 골키퍼 장갑을 꼈다.

전반 초반 양 팀은 치열한 주도권 다툼을 벌였다. 인천이 페리어와 이주용의 슈팅으로 예열하기 시작했다. 전반 12분 절호의 기회를 잡았다. 제르소가 울산 페널티박스 안에서 접고 내준 볼을 이명주가 오른발 슈팅했지만, 골대를 강타했다.

울산도 물러서지 않았다. 전반 14분 보야니치가 패스 한 번으로 수비 라인을 깨뜨렸다. 이동경이 인천 페널티박스 안을 파고들어 왼발 슈팅한 볼이 골키퍼 김동헌에게 잡혔다. 18분 이동경이 박스 안에서 터치 후 왼발 슈팅했으나 떴다.

중반 들어서도 양 팀은 팽팽했지만, 결정적인 장면이 나오지 않았다. 그러던 전반 40분 인천 김성민이 울산 측면을 파고들어 크로스를 시도했고, 페리어가 문전 침투 후 슈팅으로 마무리했다.

일격을 당한 울산은 흔들리지 않았다. 전반 42분 정승현이 후방에서 전방으로 긴 패스를 넣었다. 에릭이 인천 아크에서 터치 후 패스를 건넸고, 이동경이 오른발 논스톱 슈팅으로 골문을 갈랐다. 이후 몇 차례 공방을 주고받았고, 동점으로 전반을 마감했다.

후반 시작과 동시에 울산은 트로야크와 이진현을 빼고 이규성과 이희균을 투입했다. 울산이 선제공격을 했다. 후반 2분 이희균의 오른발 중거리 슈팅이 떴다.

인천도 만만치 않았다. 후반 9분 코너킥 혼전 상황에서 후안이비자의 슈팅이 골라인을 통과 직전 울산 정승현에게 차단됐다.

울산은 후반 14분 에릭 대신 야고 카드를 꺼냈다. 인천은 20분 김성민을 빼고 이동률로 변화를 줬다.

울산이 흐름을 탔다. 후반 21분 이동경 코너킥에 이은 이재익의 문전 헤더가 골키퍼 김동헌에게 걸렸다.

인천의 교체가 적중한 듯했다. 후반 22분 이동률이 울산 페널티박스 안을 빠르게 파고들어 슈팅한 볼이 조현우에게 막혔다. 문전에서 흐른 볼을 제르소가 헤더로 득점했지만, 오프사이드가 선언됐다. 인천은 아쉬움을 삼켰고, 울산은 한숨 돌렸다.

울산은 후반 25분 이민혁을 넣으면서 보야니치에게 휴식을 줬다. 32분 주장인 김영권이 들어가고 장시영이 그라운드를 떠났다.

인천은 후반 33분 정치인, 최승구, 김영환을 동시에 투입했다. 이청용, 김명순, 이명주가 벤치로 물러났다. 37분 정치인이 울산 측면에서 아크로 치고 들어오며 날린 슈팅이 빗맞았다. 42분 무고사로 승부수를 던지면서 선제골 주역인 페리어가 빠졌다.

양 팀은 경기 막판 서로의 골문을 열기 위해 안간힘을 쏟았지만, 득점이 나오지 않으면서 무승부로 막 내릴 듯했다. 그러나 후반 추가시간 3분 무고사가 이재익의 파울을 이끌어냈다. 온필드리뷰 결과 페널티킥이 선언됐다. 무고사가 오른발 슈팅으로 마무리하며 인천이 적지에서 승점 3점을 손에 넣었다.