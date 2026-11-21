[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 인천유나이티드가 2027/28 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 진출권 경쟁에 불을 지폈다.

인천은 21일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 열린 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 홈 경기에서 무고사와 제르소의 연속골에 힘입어 2-1로 승리했다.

이로써 승점 52(14승 10무 12패)를 쌓은 인천은 5위 강원FC(12승 15무 9패·승점 51)와 6위 전북현대(12승 13무 11패·승점 49)를 제치고 4위로 도약했다.

윤정환 인천 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김동헌이 골키퍼 장갑을 착용했고, 이주용-후안 이비자-김건희-김명순이 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 레안드로-이명주-서재민-김성민이 자리했고, 최전방에 무고사-이청용이 포진했다.

김현석 울산 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 조현우가 골문을 지켰고, 조현택-김영권-정승현-윤종규가 수비진을 이뤘다. 중원에 토마스-박용우가 위치했고, 2선의 에릭-이동경-이진현이 최전방의 야고를 지원 사격했다.

전반 초반 치열한 탐색전이 벌어진 가운데 인천이 기선 제압에 나섰다. 전반 18분 이청용이 아크 부근에서 시도한 오른발 중거리 슈팅을 조현우가 몸을 던져 막아냈다.

이후 전반 23분 인천이 유려한 연계로 선제골을 만들어 냈다. 왼쪽 측면에 위치한 레안드로가 박스 안으로 쇄도하는 이주용에게 절묘한 스루 패스를 내줬고, 이주용의 지체 없는 컷백을 무고사가 문전에서 오른발로 밀어 넣으며 골망을 흔들었다. 전반 35분 서재민의 박스 밖 오른발 중거리 슈팅은 골문 왼쪽으로 벗어났다.

울산은 전반 추가시간 이진현의 박스 안 왼발 슈팅이 김동헌의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다. 인천의 탄탄한 조직력 앞에서 이렇다 할 장면을 연출하지 못한 울산은 후반 13분 박용우와 이진현을 불러들이고 보야니치와 이희균을 투입하며 변화를 꾀했다.

다만 이후에도 주도권은 인천의 몫이었다. 후반 17분 이명주의 프리킥 이후 혼전 상황에서 무고사의 아크 정면 오른발 하프 발리 슈팅은 골문 오른쪽을 비켜갔다. 후반 20분에는 김성민의 박스 외곽 왼발 감아 차기가 조현우의 정면으로 향하며 탄식을 자아냈다.

두드린 끝에 인천이 추가골을 터뜨렸다. 후반 39분 서재민의 감각적인 패스를 받은 제르소가 특유의 빠른 속도를 살려 조현우까지 제친 뒤 문전에서 오른발로 차 넣으며 골망을 갈랐다. 울산은 후반 42분 코너킥 상황에서 김영권의 만회골로 점수 차를 좁혔지만, 끝내 동점골을 기록하는 데는 실패하며 무패 행진을 4경기(3승 1무)에서 마감해야 했다.