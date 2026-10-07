[GOAL 현장] ‘모레노 감독 韓 사령탑 데뷔’ 손흥민 레전드 굳히기·갑자기 은퇴설...‘혹독한 신고식’

[골닷컴, 용인] 반진혁 기자 = 로베르트 모레노 감독이 대한민국 사령탑 첫선은 녹록지 않았다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 치러지는 우즈베키스탄과 하나은행 초청 친선경기에서 2-0으로 승리했다.

모레노 감독의 대한민국 대표팀 사령탑 데뷔 무대가 막을 내렸다. 4경기 2승 1무 1패의 성적표를 남겼다.

모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 활용하겠다고 선언한 후 에콰도르와의 첫 경기에서 3-0 승리를 거뒀다. 송민규의 경쟁력 확인, 송민규의 경쟁력 입증, 김민수의 미래성 확인 등의 성과를 얻었다.

이후 우루과이를 상대로는 체급 차이를 극복하지 못했고 1-4 패배로 무너졌다. 기대를 모았던 베네수엘라와의 경기에서는 무색무취로 0-0 무승부를 기록했다.

반전이 필요했던 우즈베키스탄과의 경기에서는 2-0 승리를 거뒀다. 무엇보다 손흥민의 레전드 존재감을 다시 확인했다.

손흥민은 전반 6분 프리킥 상황에서 전반 6분 낮게 깔아 찬 슈팅이 그대로 득점으로 연결됐다.

손흥민은 A매치에서 58골로 레전드 차범근과 어깨를 나란히 했다. 우즈베키스탄을 상대로 득점포를 가동하면서 59득점 고지에 올랐고 대한민국 A매치 최다 득점자에 이름을 올렸다.

손흥민은 경기 후 “역사를 쓸 수 있게 돼서 영광이다. 대표팀 일원으로서 자랑스럽게 생각한다. 어릴 때부터 꿈꾸던 태극마크를 달고 이렇게 많은 골을 넣었다. 모든 선수들, 감독님, 코치님, 항상 그 자리에서 응원해 주신 팬분들께 진심으로 감사드린다고 말씀 꼭 전하고 싶다”고 소감을 전했다.

하지만, 뒤숭숭한 분위기가 형성되기도 했다.

베네수엘라와의 경기 후 발언이 이슈를 끌었다. 김민재는 “수비수가 불쌍하다. 전술이 문제가 아니다”며 불만을 토로했다.

황인범 역시 “몸도 마음도 힘들다. 대한민국 축구가 발전됐으면 좋겠는데, 잘 안 되고 있다. 일단 도움을 주실 분이 안 계신다. 회장님도 안 계시고, 감독님도 임시다 보니 미래가 어떻게 될지 모르는 상황이다”고 답답함을 토로했다.

설상가상으로 우즈베키스탄과의 경기 후 황인범, 김민재, 황희찬의 대표팀 은퇴설이 터졌다.

황인범을 비롯한 김민재, 황희찬이 경기 후 라커룸에서 대표팀 은퇴의 뜻을 밝혔다는 것이다.

“바뀌는 게 없어서”라는 부분이 황인범, 김민재, 황희찬이 대표팀 은퇴를 선언한 이유라는 전언이다.

황인범, 김민재, 황희찬은 경기 후 경기장을 누비면서 끌어안고 사진을 찍는 등 평소와 다른 기류가 감지되기도 했다.

황인범이 경기장을 빠져나가면서 “대표팀 은퇴하는 것이냐”는 질문에 “아니, 아니요”라는 대답을 내놓으면서 뒤숭숭한 분위기가 수그러드는 기류다.

모레노 감독은 대한민국 사령탑 데뷔전에서 4-4-2 포메이션 적합성이 화두로 떠올랐다.

손흥민이 대한민국 A매치 최다 득점 기록을 세우면서 축포가 터지기도 했지만, 황인범, 김민재, 황희찬의 대표팀 은퇴설로 혹독한 신고식을 치렀다.

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