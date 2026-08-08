[GOAL 현장] “맨시티와 언제 붙어 보겠나” 정정용 감독의 의지, “이번 시즌 우승해야 한다”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 우승 의지를 불태웠다.

전북현대는 8일 오후 8시 전주월드컵경기장에서 제주SK와 하나은행 K리그1 2026 22라운드 경기를 치른다.

전북은 2위 울산HD와 다득점에 밀려 3위로 내려앉았다. 선두 추격을 위해서는 반드시 승리가 필요하다.

전북은 제주와의 경기를 앞두고 콤파뇨가 복귀하면서 최전방 공격에 힘이 실렸다.

정정용 감독은 “콤파뇨는 최대한 조금씩 무리하지 않고 경기를 소화하는 것이 좋겠다는 생각이다. 부담스럽지 않을 때 투입되는 게 나을 것이다. 하지만, 상황은 어떻게 변할지 모른다”며 활용 방법을 언급했다.

전북은 전력 공백도 생겼다. 중원 핵심 오베르단이 파지아노 오카야마로 이적한 것이다.

정정용 감독은 “있는 자원으로 해결해야 한다. 오늘 경기에서 가장 중요한 부분이기도 하다. 여러 가지 판단해야 한다”고 아쉬움을 토로했다.

정정용 감독은 주중에 전북의 경기가 없음에도 쉬지 못했다. 팀 K리그의 사령탑으로 맨체스터 시티와의 맞대결을 소화했기 때문이다.

여름 이벤트 매치의 팀 K리그 사령탑은 지난 시즌 우승 팀 감독을 임명하는데 정정용 감독이 의지를 불태웠다.

정정용 감독은 “언제 맨시티랑 붙어보겠나. 내년도 팀 K리그를 이끌고 싶다. 그러면 우승해야 하는데 그러고 싶다”고 말했다.

전북은 월드컵 휴식 이후 아직 안방에서 승리가 없다. 제주와의 경기 결과가 중요한 이유다.

정정용 감독은 “홈 승리가 많이 늦었다. 빨리 끊어야 한다. 오늘이었으면 좋겠다”고 필승 의지를 내비쳤다.

사진=한국프로축구연맹