[GOAL 현장] ‘마사의 멱살 캐리’ 대전, 안방에서 전북 상대 2-1 역전승...‘15,420명 시즌 최다 관중 축포’

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 대전하나시티즌이 안방에서 전북현대를 눌렀다.

대전하나시티즌은 9일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2026 31라운드 경기에서 2-1 역전승을 거뒀다.

대전은 6경기 무패를 질주했고, 순위는 5위까지 끌어올렸다. 특히, 15,420명이 입장하면서 이번 시즌 최다 관중을 기록했다.

대전은 4-2-3-1 포메이션을 선택했다. 주민규가 최전방에 위치했고 루빅손, 김준범, 엄원상이 2선에 배치됐다. 밥신과 이순민이 허리에서 공수를 조율했고 이명재, 조성권, 하창래, 김문환이 수비를 구축했다. 골문은 이준서가 지켰다.

전북 역시 4-2-3-1 포메이션을 꺼냈다. 티아고가 원톱을 구성했고 이승우, 이영재, 이동준이 뒤를 받쳤다. 김진규와 감보아가 중원에 배치됐고 김태현, 조위제, 박지수, 김태환이 수비를 이뤘다. 골키퍼 장갑은 송범근이 꼈다.

경기는 초반부터 활발했다. 시작 30초 만에 전북이 기선 제압에 나섰다. 이영재가 회심의 슈팅으로 공격의 포문을 열었다. 대전도 반격에 나섰다. 전반 1분 밥신이 날카로운 헤더 슈팅을 선보였는데 골키퍼 선방에 막히면서 아쉬움을 삼켰다.

전북의 공격이 이어졌다. 전반 20분 패스 플레이 이후 이영재가 날카로운 왼발 슈팅을 선보였다. 하지만, 골문을 살짝 벗어나면서 아쉬움을 삼켰다.

대전도 고삐를 당겼고 전반 30분 후방에서 연결된 패스를 받은 루빅손이 회심의 슈팅을 가져갔지만, 골문을 벗어났다. 곧바로 주민규가 결정적인 상황을 맞았지만, 슈팅이 골키퍼 정면으로 향했다.

전북은 아쉬움을 삼켰다. 전반 40분 프리킥 상황에서 김진규의 크로스를 조위제가 헤더 슈팅을 선보였는데 골대를 강타했다. 그러던 전반 44분 0의 균형을 깼다. 이영재의 패스를 받은 티아고가 수비를 따돌린 후 포물선을 그리는 슈팅을 통해 득점포를 가동했다.

대전은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼냈다. 김준범, 이순민을 빼고 마사, 김봉수를 투입해 공격과 중원 변화를 꾀했다.

대전의 교체 카드는 후반 10분 적중했다. 왼쪽 측면에서 연결된 이명재의 크로스를 마사가 머리로 동점골을 만들었다.

전북은 변화를 가져갔다. 후반 16분 이동준, 김진규를 빼고 이탈로, 강상윤을 투입해 측면과 중원 변화를 꾀했다.

대전은 동점골 이후 분위기가 달아올랐다. 마사가 중심축이 된 공격적인 운영을 통해 전북을 몰아붙이면서 역전골을 노렸다.

대전은 후반 38분 역전에 성공했다. 마사가 전북 수비수 조위제의 볼을 빼앗은 후 패스를 건넸고, 이것을 교체 투입된 디오고가 골로 마무리했다.

일격을 당한 전북은 고군분투했다. 하지만, 패스, 슈팅 등 세밀함이 떨어지면서 대전을 위협하지 못했다.

하지만, 전북이 후반 추가 시간 극적인 도도가 동점골을 기록했다. 그러나, 앞선 상황에서 파울이 발견됐고 비디오 판독 결과 취소됐다.

반전은 없었다. 승리는 짜릿한 역전을 끌어낸 안방 주인 대전이 차지했다.

사진=한국프로축구연맹