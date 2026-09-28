[GOAL 현장] '뚜렷한 주관' 스페인 출신 모레노 감독이 밝힌 또 하나의 철칙

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 우루과이를 상대한다.





한국은 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 우루과이와 친선경기를 펼친다. 지난 24일 모레노 감독의 데뷔전이었던 에콰도르전에서 3-0 기분 좋은 대승을 거둔 한국은 우루과이전까지 좋은 분위기를 이어가겠다는 각오다.





경기 하루 전인 27일 오후 사전 기자회견이 열렸고 모레노 감독과 이강인이 참석했다. 모레노 감독은 "우루과이 같은 강팀을 상대하게 됐다. 에콰도르전처럼 상대가 강하게 압박하고 들어오면 힘든 경기 될 것이다. 특히 우루과이는 직전 경기(일본전)에서 패했기 때문에 자신들이 보여준 모습이 원래 모습이 아니라는 것을 증명하려 할 것이다. 뛰어난 선수들인 만큼 승리하고자 하는 의지도 강할 것이다. 상당히 어려운 경기가 되겠지만 긍정적인 결과를 얻기 위해선 우리가 가진 최고의 모습을 보여줘야 한다"라고 말했다.





또 그는 "짧은 시간 안에 하나의 축구 철학을 전달하는 일은 쉽지 않다. 그래도 최대한 전달하고자 노력했고, 무엇보다 우리에게는 뛰어난 선수가 많다. 각자 능력과 경험을 통해 전술적인 개념을 갖고 있기 때문에 어떤 점은 설명만 해 줘도 경기장에서 구현해 낼 수 있다. 때로는 미처 설명하지 못한 상황에서도 스스로 판단하고 플레이할 수 있다. 굉장히 중요한 요소 중 하나"라고 설명했다.





다양한 질문과 답변이 오가는 과정에서 모레노 감독은 우루과이전 선수 기용 예상에 대한 질문을 받았다. 30명의 선수를 선발한 상황에서 에콰도르전과 비슷하게 나갈 것인지, 아니면 대거 로테이션을 계획하고 있는지에 대한 물음이었다. 이에 대해 모레노 감독은 "이 자리에서 처음 말씀드리는 원칙이 하나 있다. 누가 출전할지는 언제나 선수들이 먼저 알 것이다. 선수들이 경기를 뛰는 당사자이자, 경기의 주인공이기 때문에 선수들에게 알리기 전에 출전 선수를 공개적으로 말씀드리는 일은 없을 것이다"라고 못 박았다.





이어 "다만 매우 짧은 기간 동안 4경기를 치러야 하고, 선수들마다 기존 경기에서 누적된 피로도가 다르고, 타박상이나 회복 상태, 휴식 등의 여러 상황 때문에 다른 선수들을 기용해야 할 수도 있다. 또한 이번에 대표팀에 처음 합류한 새로운 선수들도 데려왔기 때문에 가능한 모두에게 기회를 주고 싶다. 그러나 실제로 그렇게 할 수 있을지는 아직 모르겠다. 저희는 항상 한 경기씩 상황을 분석하고 훈련에서의 모습과 선수들이 컨디션, 그리고 또 저희가 전달한 내용을 얼마나 이해하고 있는지를 지켜보면서 결정할 것이기 때문이다. 앞으로 며칠 동안 직접 확인하실 수 있을 것"이라고 덧붙였다.





선수들의 몸상태나 전술이해도, 그리고 훈련에서의 태도 등을 종합적으로 판단해 출전 선수를 결정하겠다는 뜻이다. 그러나 출전 선수가 정해졌다 해도, 선수들에게 직접 공지하기 전까진 그 누구에게도 밝힐 수 없다는 게 모레노 감독의 철칙인 셈이다.





원칙이 뚜렷한 감독이다. 국내 취재진과 공식적으로 처음 자리한 지난 14일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 명단 발표 기자회견에서도 "특정 선수에 대한 평가는 하지 않는 게 내 원칙"이라고 말한 바 있다. 축구는 11명과 벤치에 있는 선수들이 다 함께 하는 종목이기 때문에 특정 선수 개인에 대한 평가는 팀 스포츠에서 좋을 게 없다는 뜻이었다.





자신만의 확고한 철칙을 바탕으로 팀을 이끌어가는 모레노 감독이 우루과이전, 그리고 10월에 열리는 베네수엘라, 우즈베키스탄과 경기에서 어떤 모습을 보여줄지 축구팬들의 이목이 쏠리고 있다.