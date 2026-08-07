[GOAL 현장] ‘데니손·한교원 공격 첨병’ 충남아산, 안방에서 안산 상대 아쉬운 1-1 무승부

[골닷컴, 아산] 반진혁 기자 = 충남아산FC가 안방에서 승점 1점에 그쳤다.

충남아산FC는 7일 오후 8시 이순신종합운동장에서 치러진 안산그리너스와의 하나은행 K리그2 2026 21라운드 경기에서 1-1 무승부를 기록했다.

충남아산은 안드레 감독 체제에서 첫 연승을 노렸지만, 다음을 기약해야 했다.

충남아산은 4-4-2 포메이션을 선택했다. 김종민, 데니손이 투톱을 형성했고 박주영, 한교원이 측면에 배치됐다. 손준호와 김영남이 중원을 구성했고 정우재, 김해성, 이호인, 박성우가 수비를 구축했다. 골문은 신송훈이 지켰다.

안산은 3-4-3 포메이션을 꺼냈다. 마촙, 김인성, 리마가 공격을 구성했고 장현수, 임지민이 날개를 책임졌다. 김정현과 조지훈이 허리에서 공수를 조율했고 연웅빈, 연제민, 하츠젤이 수비를 이뤘다. 골키퍼 장갑은 이승빈이 꼈다.

안산이 기선 제압에 나섰다. 경기 시작 45초 만에 김정현이 결정적인 슈팅을 선보였다. 비록, 골키퍼 선방에 막혔지만, 위협적이었다. 충남아산도 반격에 나섰다. 전반 5분 한교원이 오른쪽 측면에서 수비와의 경합을 이겨낸 후 회심의 슈팅을 통해 맞불을 놨다.

충남아산이 결정적인 기회를 잡았다. 전반 16분 후방에서 넘어온 패스를 받은 김종민이 골키퍼와 1:1 상황을 맞았지만, 크게 벗어나는 슈팅으로 아쉬움을 삼켰다. 그러던 전반 20분 선제골을 통해 0의 균형을 깼다. 프리킥 상황에서 손준호가 연결한 패스를 한교원이 내줬고, 이것을 데니손이 자책골을 유도했다.

분위기가 이어졌다. 충남아산은 계속해서 공격을 이어갔고 전반 33분 혼전 상황 이후 데니손이 회심의 슈팅을 통해 추가 득점을 노리는 등 기세를 끌어올렸다. 전반 39분에는 김종민이 헤더 슈팅을 통해 고삐를 당겼다.

충남아산은 한교원이 전반 추가 시간 결정적인 상황을 맞았지만, 골키퍼 선방에 막히면서 전반전을 1-0 스코어로 마쳤다.

충남아산은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼냈다. 박성우, 박주영을 빼고 최희원과 비티뇨를 투입하면서 측면 공격과 수비 변화를 가져갔다.

충남아산은 주도권을 놓치지 않았다. 후반 8분 한교원이 폭풍 드리블 후 수비를 무너트렸고 결정적인 패스를 건넸는데 이 기회를 김종민이 살리지 못해 고개를 숙였다. 후반 15분에는 데니손이 회심의 슈팅을 선보이는 등 추가 득점을 노렸다.

안산도 반격에 나섰다. 하지만, 공격은 모두 힘을 받지 못했고 빈번히 무산되면서 아쉬움을 삼켰다.

그러던 안산은 후반 33분 결실을 봤다. 왼쪽 측면에서 연결된 연웅빈의 크로스를 마촙이 머리로 동점골을 만들면서 경기는 원점이 됐다.

충남아산은 후반 40분 정우재가 골문이 비어 있는 상황에서 회심의 슈팅을 선보였지만, 살짝 벗어나면서 고개를 숙였다.

안산이 막판 주도권을 잡았다. 충남아산의 수비를 공략하면서 역전을 노렸지만, 마무리가 아쉬웠다. 결국, 경기는 추가 득점 없이 1-1 무승부로 마무리됐다.

사진=한국프로축구연맹