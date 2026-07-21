[GOAL 현장] ‘대전 8경기 무승’ 황선홍 감독, “냉정하게 판단해 방법을 모색해야”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 황선홍 감독이 무승 고리를 끊어내겠다고 다짐했다.

대전하나시티즌은 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2026 19라운드 경기에서 0-0 무승부를 거뒀다.

대전은 또 승전고를 울리지 못하면서 8경기 연속 무승이라는 최악의 결과를 남겼다.

황선홍 감독은 경기 후 “체력적으로 부담이 있었다. 선수들은 끝까지 최선을 다했다”고 소감을 밝혔다.

대전은 이날 수비 숫자를 많이 가져갔다. 뒷문을 강화했지만, 오히려 수비 불안을 노출하면서 이도저도 아닌 경기가 됐다.

이에 대해서는 “수비를 5명을 가져가면서 전방 압박은 구조적으로 어려웠다. 전략적으로 진행했다. 호흡 미스 등으로 불안함이 노출됐다. 대인 마크 등이 원활하지 못했다. 위치를 바꾸면서 나아진 모습도 있었다”고 덧붙였다.

끝으로 “승리하기 위해 준비하겠다. 축구라는 게 마음만으로 되는 것이 아니더라. 문제가 될 수 있는 부분을 차단하고 냉정하게 판단해 방법을 모색해야 한다”며 무승 고리를 끊겠다고 다짐했다.

사진=한국프로축구연맹