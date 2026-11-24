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[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 황선홍 감독이 문전에서의 침착함을 강조했다.

대전하나시티즌은 24일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 치러진 베이징FC와의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 5차전에서 3-2로 승리했다.

대전은 승리를 통해 승점 3점을 확보했지만, 다득점에 밀려 순위 상승 없이 10위를 유지했다.

황선홍 감독은 경기 후 “추운 날씨에도 성원해 주신 덕분에 승리할 수 있었다. 아쉬움이 조금 남는다. 더 완벽하게 이길 수 있었다”고 평가했다.

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그러면서 “첫 번째 실점은 아쉬움이 있고 두 번째는 실수다. 공격 저역에서 마무리 패스가 개선되지 않고 있다. 상대를 무너트릴 침착함이 있었으면 좋겠다. 득점할 수 있는 상황을 살리지 못했다. 그러고 역습으로 이어졌다”고 덧붙였다.

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다음 경기 FCS K리그1 00:00 DAE

대전은 이날 평소 아쉬움이 있던 엄원상과 주앙 빅토르가 맹활약하면서 3-2 승리를 챙겼다.

황선홍 감독은 “공격수는 득점과 도움에 따라 컨디션이 좌우된다. 몇 경기 남지 않았지만, 자신감을 가질 수 있는 건 좋은 부분이다”고 긍정적으로 바라봤다.

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대전은 갈 길이 바쁘다. 2위까지 가능한 K리그1 순위 싸움이 이어진다. 오는 28일 FC서울과 하나은행 K리그1 2026 37라운드 경기를 치른다.

황선홍 감독은 “머리가 아프다. 마사, 밥신은 90분 소화가 힘들었고, 교체가 필요했다. 이명재가 발목이 조금 좋지 않아 카드를 사용했다. 비교적 하창래 등 오랜만에 기회를 잡은 선수들이 잘 해줬다”며 나름 만족감을 드러냈다.

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사진=한국프로축구연맹