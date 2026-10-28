[GOAL 현장] ‘대전 확실하게 힘 장착’ ACLE 무대에서 물고 늘어지고 ‘끈끈함 과시’

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 대전하나시티즌이 확실하게 힘이 생겼다.

대전하나시티즌은 27일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 치러진 비셀 고베와의 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 3차전에서 0-1로 패배했다.

대전은 이번 시즌 ACLE 첫 패배를 기록하면서 아쉬움을 삼켰다.

대전은 초반부터 우위를 점했다. 고베를 상대로 주눅 들지 않았고 계속해서 공격 작업을 펼치면서 득점에 주력했다.

다음 경기 JEO K리그1 01:00 DAE

특히, 측면을 활용해 수비를 흔들었고 과감한 슈팅을 통해 분위기와 주도권을 내주지 않았다.

아쉬웠던 부분은 문전에서의 패스 타이밍과 침착함이었다. 기회가 왔을 때 무언가에 쫓기는 듯한 허둥지둥 모습이 역력했다.

황선홍 감독은 경기 후 “이해가 되지 않을 정도로 상대 문전에서 침착함이 부족했다. 긴박한 상황에서 아직 많이 부족하다”고 아쉬움을 토로했다.

대전은 비록 안방에서 패배하면서 아쉬움을 삼켰지만, 힘이 생겼다는 느낌을 확실하게 보여줬다.

대전은 이번 시즌 개막을 앞두고 우승 후보로 뽑혔다. 모기업의 관심과 지원을 등에 업고 전력 보강을 착실하게 마치면서 야망을 품었다.

하지만, 초반 부진의 늪에 빠졌다. 될 듯 말 듯 터지지 않으면서 결과를 챙기지 못했고, 하위권까지 추락했다.

대전은 이를 갈았고 월드컵 휴식기를 통해 담금질에 나섰다. 그 결과, 분위기 반전에 성공했다.

꾸준하게 결과를 챙기면서 차곡차곡 승점을 쌓았다. 지난 9월 5일 부천FC1995 상대 5-0 대승을 시작으로 K리그1 7경기 무패를 질주 중이다.

대전은 어느덧 상위권까지 치고 올라갔고, 반전 스토리를 써내려 가는 중이다.

대전의 힘은 더 뻗어 나갔다. 이번 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 출격하면서 23년 만에 아시아 무대를 밟았다.

대전은 현재 1승 1무 1패를 기록하는 중이다. 고베를 상대로도 경기력 우위를 점하면서 끈끈함을 과시했다.

대전은 시즌 초반 지키지 못하고 추격 의지가 탄력받지 못하는 경우가 많았다.

하지만, 확 달라졌다. 확실하게 힘이 생겼고 K리그1 순항과 함께 ACLE 무대에서도 물고 늘어지는 끈끈함을 장착했다.

사진=한국프로축구연맹