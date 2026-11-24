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[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 대전하나시티즌이 안방에서 베이징FC를 꺾었다.

대전하나시티즌은 24일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 치러진 베이징FC와의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 5차전에서 3-2로 승리했다.

대전은 승리를 통해 승점 3점을 확보했지만, 다득점에 밀려 순위 상승 없이 10위를 유지했다.

대전은 4-2-3-1 포메이션을 꺼냈다. 주민규가 최전방에 배치됐고 주앙 빅토르, 마사, 엄원상이 2선을 구성했다. 밥신과 이순민이 허리에서 공수를 조율했고 이명재, 하창래, 조성권, 김문환이 수비를 구축했다. 골문은 이창근이 지켰다.

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대전이 초반 분위기를 잡았다. 공격적인 운영을 통해 계속해서 베이징의 골문을 두드렸다. 전반 9분 주앙 빅토르가 아크 부근에서 회심의 슈팅을 통해 기세를 끌어올렸다. 이후에도 측면을 활용한 패턴을 통해 선제골에 주력했다.

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대전이 0의 균형을 깼다. 전반 25분 엄원상이 압박을 통해 베이징 수비수로부터 공을 빼앗은 후 역습 과정을 만들었다. 질주 후 골키퍼까지 제친 후 득점포를 가동했다. 기세를 이어갔다. 전반 27분 주앙 빅토르의 문전 혼전 상황 후 날카로운 슈팅을 통해 내친김에 추가 득점을 노렸다.

대전이 전반 32분 두 번째 골로 격차를 벌렸다. 주민규의 압박으로 베이징 수비수의 볼 처리가 안일했고, 이것을 주앙 빅토르가 기회를 포착한 후 득점으로 가져갔다.

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베이징도 고삐를 당겼고 전반 36분 추격에 나섰다. 측면에서 연결된 크로스를 베니 은콜로로가 머리를 통해 득점포를 가동했다.

대전이 격차를 벌렸다. 전반 42분 이순민의 패스를 받은 주민규가 감각적인 움직임으로 수비를 따돌리고 내준 걸을 마사가 골로 마무리했다.

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대전은 추가 시간 마사가 골망을 흔들었지만, 오프사이드로 골이 취소됐다. 쐐기를 박지 못한 아쉬움 속에 전반전을 마쳤다.

베이징이 추격 의지를 불태웠다. 후반 8분 추가골로 1골 차이로 따라붙었다. 왼쪽 측면을 허물고 흐른 볼을 차드락 아콜로가 감각적인 슈팅으로 대전의 골문을 뚫었다.

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이후 베이징이 기세를 잡았다. 동점골을 위해 고군분투했다. 공격적인 운영을 통해 대전을 공략했고 위협적인 장면을 만들면서 고삐를 당겼다.

대전은 후반 30분 주민규를 빼고 디오고를 투입하면서 공격 변화를 가져갔다. 지키기에만 급급하지 않았다.

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대전의 교체 효과는 바로 나타났다. 후반 31분 주앙 빅토르의 패스를 받은 디오고가 날카로운 슈팅을 통해 분위기를 끌어올렸다.

베이징은 위기를 맞는 듯했다. 후반 32분 역습 상황에서 무리한 파울로 부바카르 콘테가 레드 카드를 받았다. 하지만, 비디오 판독 결과, 판정은 퇴장이 아닌 경고로 바뀌었다.

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대전은 위기도 있었지만, 베이징의 공세를 잘 막았고 안방에서 3-2 승리를 따냈다.

사진=한국프로축구연맹